رأی موافق پارلمان کاتالونیا به برگزاری همه پرسی استقلال ازاسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، به رغم اعتراض مقامات اسپانیا، پارلمان کاتالونیا روز چهارشنبه قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن، همه پرسی استقلال این سرزمین خودمختار از اسپانیا، روز یکم اکتبر سال جاری برگزار خواهد شد.

در این همه پرسی، ساکنان کاتالونیا به این پرسش پاسخ خواهند داد که آیا تمایل دارند این استان اسپانیا به «یک کشور مستقل و جمهوریخواه» تبدیل شود یا خیر.

گفتنی است که پس از یازده ساعت مناظره پرتب و تاب و جنجالی، تعداد نمایندگان طرفدار استقلال در پارلمان کاتالونیا (۷۲ تن) از شمار نمایندگان مخالف استقلال (۶۳ تن) فراتر رفت.

پس از تصویب قانون همه پرسی، ۵۲ تن از نمایندگان مخالف استقلال به نشانه اعتراض پارلمان کاتالونیا را ترک کردند.

پیش بینی می شود که رئیس دولت سرزمین خودمختار کاتالونیا این لایحه را به امضاء برساند.

شایان ذکر است که پارلمان کاتالونیا از سال ۲۰۱۵ تاکنون در کنترل یک ائتلاف تجزیه طلب و طرفدار استقلال متشکل از احزاب «با یکدیگر برای آری» و «نامزدی وحدت عمومی» است.

این در حالی است که معاون نخست وزیر اسپانیا در واکنش به تصویب لایحه این همه پرسی در پارلمان کاتالونیا اعلام کرد که مادرید اقدام قانونی برای ابطال و بی اثر ساختن این لایحه را اتخاذ کرده است.