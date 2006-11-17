  1. جامعه
ساخت ضریح جدید حرم امام حسین (ع) آغاز شد

ستاد بازسازی عتبات عالیات از تعویض ضریح حرم مطهر حضرت امام حسین (ع) در کربلای معلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، ستاد بازسازی عتبات عالیات عراق اعلام کرد: ضریح حرم امام حسین(ع) که بیش از 50 سال قدمت دارد ، پس از ساخت ضریح جدید تعویض می شود.

این ستاد همچنین اعلام کرد: پس از یک ماه بحث و بررسی با تمامی کمیته های اسلامی کشور و برگزاری جلسات کار ساخت ضریح جدید آغاز شد.

بر اساس این گزارش ، ستاد بازسازی عتبات مقدس در ایران نیز با جمع آوری کمک های مردمی به ساخت این ضریح کمک می کند.

بنا به بررسی های انجام گرفته پیش بینی می شود ضریح جدید در مدت 20 ماه ساخته شود و نزدیک به 30 میلیارد ریال (پنج میلیارد دینار عراقی) نیز هزینه داشته باشد.

بر اساس این گزارش ، در ساخت ضریح جدید 3 تن نقره ، 10 کیلوگرم طلا و 2 تن چوب خالص ساچ استفاده خواهد شد.

