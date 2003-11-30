تعداد دانش آموزان كاردانش سه درصد افزايش يافته است

اسفنديار چهاربند در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا اشاره به اين كه بيست درصد دانش آموزان در رشته كاردانش مشغول تحصيل هستند ، افزود: با وجود اينكه به منظور تامين مالي و افزايش كيفيت رشته كاردانش در سال تحصيلي جديد قرار بود توسعه كمي كنترل شود اما به دليل فشار تقاضاي اجتماعي در بعضي از استان ها بيشتر از پيش بيني ها جذب دانش آموز داشتيم.

وي درباره نرسيدن كتاب هاي درسي علي رغم گذشت بيش از دو ماه از سال تحصيلي به تعدادي از دانش آموزان گفت: دليل نرسيدن كتاب هاي درسي به دانش آموزان كوتاهي مسوولان مناطق آموزش و پرورش از يكسو و افزايش پيش پيش بيني نشده دانش آموزان اين رشته از سوي ديگر است .

وي افزود: در دو سال گذشته بيش از 70 عنوان كتاب درسي در رشته هاي امور دامي و زراعي ، كامپيوتر ، مكانيك عمومي و خياطي چاپ و توزيع شده است اما به دليل كسرت رشته هاي كاردانش چاپ تعدادي از كتاب هاي اين رشته در دست اقدام است كه تا سال آينده به دانش آموزان خواهد رسيد.

چهاربند با اشاره به اينكه عمر اطلاعات هر رشته كاردانش حدود 5 سال است ، افزود: شاخه كار دانش از استانداردهاي صنعت استفاده مي كند و اين استانداردها متناسب با تغييرات فن آوري در حال تغيير و تحول هستند و سرعت اين تغييرات با سرعت چاپ كتاب و تاليف آن هماهنگ نيست.