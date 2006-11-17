پرفروش ترین کتابهای دنیا در کتاب هفته معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، در تازه ترین شماره این نشریه هفتگی گزارشاتی ازمراسم معرفی برگزیدگان کتاب سال دفاع مقدس و افتتاحیه هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با تجلیل از پدیدآورندگان تشویقی جایزه کتاب سال درج شده است .



گفتگو با محسن سلیمانی نوجوانان " قرص رمان برای بچه ها " ، گفتگو با دکتر مهدی محقق " از چهارباغ مشهد تا چهارسوق کتاب " ، معرفی پرفروش ترین کتابهای دنیا در هفته ای که گذشت " نگاه ویترین به سیاست و روانشناسی " ، بررسی موضوع یارانه کاغذ و انتفاع حاصله از این تصمیم برای کتابخوانان " یارانه کاغذ به جیب کتابخوانها می رود " ، گزارشی از ششمین دوره برگزاری همایش چهره های ماندگار " این چهره ها را به خاطر می سپاریم " ، گشتی در کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت " عطر ایثار در میان کتابها " ، گزارش نشر " فهرست کتابهای منتشر شده در کشور از سیزدهم آبان ماه لغایت نوزدهم ماه جاری " ، یادداشتی از دکتر قدمعلی سرامی " شعر ، گناه کودکی " ، یادداشتی ازحمید هنرجو درباره هفته کتاب " کتاب درآوردگاه سنت و مدرنیته " ، گزارشی از فعالیت ناشران و مراکز دینی در سال پیامبر اعظم (ص) " برگهای زرین از سیره نبوی " ، گفتگو با قادر طهماسبی فرید شاعر معاصر پیرامون آخرین سروده هایش " پری ستاره ها زمین را رصد می کند " و ... از دیگر مطالب این شماره از سلسله نشریات کتاب هفته است .



صفحه پایانی این نشریه هفتگی نیز به اطلاع رسانی کوتاه از احوال و آثار جدید تعدادی از اهل علم و قلم پرداخته است .