داوران دوازدهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی مریوان معرفی شدند

به گزارش خبرنگارمهر، قطب الدین صادقی، بازیگر، کارگردان، مترجم و استاد رشته تئاتر، متولد ۱۳۳۱ سنندج، دارای مدرک دکترای تئاتر از دانشگاه سوربن پاریس، مدیر مجموعه صد جلدی «تئاتر امروز جهان» در نشر قطره یکی ازاعضای هیات داوران دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان است.

فریندخت زاهدی، نویسنده، کارگردان، مترجم، پژوهشگر و استاد دانشگاه تهران، متولد ۱۳۳۳، کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه کالیفرنیا و دکترای درام تطبیقی از دانشگاه اسلو نروژ به عنوان عضو دیگر هیات دواران این دوره از جشنواره انتخاب ومعرفی شده است.

کوروش زارعی بازیگر و کارگردان، متولد ۱۳۵۵ میناب کارشناس هنرهای نمایشی از دیگر اعضای هیات دواران این دوره از جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان است.