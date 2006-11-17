واردکنندگان ماشین آلات چاپ ملزم به رعایت حقوق مصرف کننده می شوند

جلال ذکایی در گفتگوبا خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود : در آئین نامه جدید تاسیس چاپخانه ها به موردی که بیش از همه به آن توجه شده ، ضوابط ورود ماشین آلات چاپ به کشور است . اعلام نمایندگی رسمی در ایران و نحوه تامین خدمات پس از فروش برای خریداران ایرانی ماشین آلات خارجی چاپ ، از مهمترین موضوعاتی است که از این پس به آن توجه جدی می شود .

وی در ادامه افزود : وزارت ارشاد مانع از واردات دستگاه های با بیش از پنج سال کارکرد خواهد شد و این موضوع در آئین نامه جدید مورد تاکید قرار گرفته است .

مدیر کل دفتر امور چاپ و نشر وزارت ارشاد تصریح کرد : تا پیش از این هیچ تضمینی برای تامین قطعات و تامین خدمات پس از فروش برای خریداران دستگاه های چاپ وارداتی وجود نداشت .

آئین نامه صدور مجوز چاپخانه بیش از یک سال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و کمتر از شش ماه قبل با نظر کارشناسان به تصویب رسید و برای اجرا به اهالی صنعت چاپ ابلاغ شد . بر اساس یکی از بندهای این آیین نامه جدید به جزچاپخانه داران کنونی واحدهایی که لیتوگرافی فعال دارند نیز می توانند درخواست مجوز فعالیت چاپخانه دریافت کنند .