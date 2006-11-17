به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است:

همانگونه که مطلعید اجرای تبصره ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری موضوع امکان جابجایی نامزدها به استان هایی که تعداد کاندیداها تنها به تعداد نیاز یا کمتر است، منوط به تعیین تکلیف قطعی صلاحیت کلیه داوطلبان می باشد و بدین منظور مهلت 48 ساعته برای تغییر محل از استانی به استان های مشمول تبصره، پس از انتشار اسامی نامزدها منظور شده است.

از آنجایی که ممکن است بعضی از داوطلبان هم اکنون متقاضی تغییر محل باشند، شایسته است در پاسخ به آنان اعلام نمایید تا تعیین تکلیف تعداد نامزدهای حوزه های انتخابیه و فرا رسیدن موعد مقرر (9 و 10 آذرماه) تأمل نمایند و در صورت وجود استان های مشمول تبصره تقاضای خود را به استان مبدأ یا ستاد انتخابات کشور تسلیم نمایند.