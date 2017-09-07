کنگره شعر اتحاد در شهرستان صحنه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره شعر اتحاد در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صحنه با حضور فرماندار، اعضای شورای شهر صحنه، معاون فرهنگی و مطبوعاتی و رئیس اداره امور فرهنگی و شعرای استان کرمانشاه برگزار شد.

پریسا محمدی، معاون فرهنگی ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در این کنگره، ضمن تبریک اعیاد و ایام فرخنده و قدردانی از حضور فرماندار و اعضای شورای شهر صحنه و هنرمندان و شاعران در این کنگره گفت: عید غدیر متعلق به همه است و همه ارادت قلبی به ایشان داریم و بر هیچ کس پوشیده نیست.

وی افزود: امیر المومنین(ع) حلقه ای است که همه را گرد خود جمع کرده است و ما خاک پای امیرالمومنین(ع) هستیم و امیدواریم عمل ما نزدیک به عمل ایشان باشد.

معاون فرهنگی و مطبوعاتی ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: دوستان شاعر این قلم در دستان شما باعث می شود مخاطبین رو به ایشان نزدیک شوند.

وی با بیان اینکه به نظر یکی از روشنفکران به نام جورج جرداق مسیحی اکتفا می کنم، که می گوید: علی بن ابی طالب(ع) فردی یگانه و خطیب اسلام و سرچشمه معارف و علوم عرب بود و هیچ دانشی در عرب وجود ندارد مگر آنکه اساسش را علی (ع) پایه گذاری کرده یا در وضع آن مهم شریک بوده است.

محمدی ادامه داد: کارلایل نیز می گوید «ما را نمی رسد جز آنکه علی (ع) را دوست بدارم و به او عشق بورزم چرا که او جوانمردی است بس عالیقدر و بزرگ نفس از سرچشمه دانش و خیر و نیکی می جوشد...»

وی ادامه داد: شعرا و نویسندگان می توانند با استفاده از قرآن و عترت زوایای مختلف ائمه اطهار را به تصویر بکشد.

این مسئول از فرماندار شهرستان صحنه درخواست کرد که در ابتدای راه این قول را به هنرمندان بدهد و یاری رسان آنان باشد چرا که ظرافتی که در نوشته های این هنرمندان است در چیزی دگر نمی توان یافت.

وی در پایان گفت: شهرستان صحنه دارای پتانسیل خوبی در عرصه فرهنگ وهنر است و وجود فرماندار جدید فرصتی برای این ممکن بوده و از وی انتظار می رود که اداره کل فرهنگ و ارشاد را تنها نگذارد و از آنان حمایت کند.

لزوم بهره‌گیری از ظرفیت هنر برای نقد مسئولان

در ادامه فرزادی پور، فرماندار صحنه نیز ضمن تبریک عید غدیرخم گفت: خوشحالم توفیق خدمتگذاری به مردم شهرستان را پیدا کردم چهره هایی در این جمع هستند که مایه مباهات هستند.

وی افزود: وقت ارزشمندی است که بشینیم پای صحبت های ارزشمند شما واستفاده ببریم از شعر ادبی که حاصل سالها زحمت شما خوبان است.

فرماندار صحنه تصریح کرد: به تازگی به عنوان خدمتگزار این مردم توفیق خدمت پیدا کردم به همین جهت سخت محتاج تفکر، اندیشه و راهنمایی شما هستیم.

وی ادامه داد: محضر شما که صاحب فکر و اندیشه هستید و فکر تولید می کنید باید گفت که شعرای ما به دو وجه می توانند تاثیر مثبت برای کسانی که صادقانه خدمت می کنند بگذارند و از شما خواهش می کنم از نقدی که به عملکرد بنده خواهیم داشت و بعد هم نقدی که به عملکرد سایر مسئولین خواهید داشت، ما را بهره‌مند کنید.

فرزادی پور تصریح کرد: نقد شما باعث اطلاعات و اشکالات و رفع نواقص رفتاری ما می شود لذا ما را از این هنر خودمان بهره مند کنید و راهنمای ما باشید.

وی گفت: اطمینان دارم در هر جهتی که بخواهید تلاش کنید باید چند برابرش در زمینه فرهنگ هزینه کنیم و فرهنگ قالب کار است و فرهنگ می گوید من فرماندار شما نیستم بلکه فرمان بر شما هستم و از شما از هیچ حمایتی دریغ نخواهم کرد.

وی تاکید کرد: ما انتظار داریم ارشاد اسلامی پویاتر و با تحرک بیشتری در عرصه فعالیت های شهرستان حضور داشته باشد.

فرماندار شهرستان صحنه خطاب به شاعران گفت: از اعتبارات فرهنگی شهرستان استفاده کنید و شما باید تحرک بیشتری از خود نشان دهید. امروز پول و اعتبار رو به خواهش نمیدهند بلکه با ایده و تفکر میدهند و باید بگیرید و این زمینه های موجود فرصت اشتغال ایجاد کنید.

وی با بیان اینکه در زمینه موسیقی شهرستان صحنه حرف برای گفتن دارد، گفت: در زمینه هنر و شعر و ادب حرفی برای گفتن داریم و در زمینه تئاتر نیز هنرمندان ارزشمندی داشتیم و داریم. همچنین تلاش می کنیم هنرمندان ما بهتر از گذشته و افتخارآفرین باشند و یقین بدانید مردم که چشم به ارشاد دوخته اند از ما توقع دارند که برای آن کار کنیم.

لازم به ذکر است؛ در پایان از شعرای حاضر در مراسم چون امین شیرزادی، مهدی قاسمی، چهری، حسین خزایی، رضا نظری، شهرام زری، قربانی، رسول عظیمی و مهوش سلیمان پور با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.