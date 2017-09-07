انعقادتفاهم نامه همکاری دانشگاه کردستان بادانشگاه آلبورگ دانمارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه کردستان، تفاهم ‌نامه همکاری ‌های تحقیقاتی و تبادل دانشجو و هیأت‌علمی مابین دانشکده انرژی دانشگاه آلبورگ دانمارک و دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان با حضور جان پدرسون رییس دانشکده انرژی دانشگاه آلبورگ، دکتر بیورانی معاون پژوهشی دانشگاه کردستان و دکتر شفیعی معاون گروه همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه کردستان، در دفتر ریاست دانشکده انرژی دانشگاه آلبورگ به امضاء رسید.

این تفاهم ‌نامه در راستای توسعه ارتباطات علمی و تحقیقاتی دانشگاه کردستان با دانشگاه‌های معتبر اروپایی و بمنظور انجام پروژه‌های مشترک تحقیقاتی تهیه و تدوین شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه دانشگاه آلبورگ تعهد کرده که سالانه از دو دانشجوی دکتری فعال در حوزه انرژی برای فرصت مطالعاتی شش ماهه حمایت مالی کند و دانشجویان دکتری معرفی شده برای تحصیل در مقطع دکتری از پرداخت شهریه تحصیلی معاف شوند.

هر دو دانشگاه توافق کردند که در زمینه تبادل اعضای هیات علمی و محققین همکاری داشته باشند و سالانه هزینه اقامت دو نفر از محققین مهمان را تامین کنند ودر انجام پروژه های تحقیقاتی، اختراعات، و مقالات مشترک همکاری داشته باشند و بعنوان پارتنر در پروژه‌های تحقیقاتی اروپایی مشارکت داشته باشند.

هر دو دانشگاه در برگزاری کنفرانس‌ها، کارگاه‌ها و سمینارهای مشترک توافق کردند.

انعقاد این تفاهم‌نامه نتیجه ی پیگیری‌ها و مذاکرات انجام گرفته توسط دکتر شفیعی با مسؤلان دانشکده مذکور در طول دوره تحقیقاتی کوتاه‌ مدت تابستانی او در دانشگاه آلبورگ دانمارک است که با حضور دکتر بیورانی در دانشگاه آلبورگ، توسط ایشان و ریاست دانشکده انرژی دانشگاه آلبورگ به امضاء رسید.