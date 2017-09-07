ساعت ۱۰ عزیز

مجله مهر - محمدمهدی حاجی پروانه: داشتم از خوشحالی بال درمیآوردم. عین بچههایی که قول چیزی را به شان داده باشند، بیتاب شده بودم که بالاخره کی موقعش میرسد؟ هی ساعت بزرگ سینه دیوار تحریریه را میپاییدم که ببینم چقدر مانده تا ساعت ۱۰ صبح. همه کارها را تا قبل از ساعت ۱۰ هول هولکی و تند تند انجام دادم که حتی یک دقیقه را هم از دست ندهم. قرار بود ساعت ۱۰ بیاید خبرگزاری برای مصاحبه و من هیجانزده بودم که بعد از حدود بیست سال، این بار در مقام خبرنگار و نویسنده، دوباره روبه رویش بنشینم و از دیدنش ذوق کنم و از شنیدن حرفها و شوخیهای ریزش قند توی دلم آب شود.
حالا دیگر همکاران هم میدانستند که ساعت ۱۰ برای من چقدر مهم است. قرار گفتوگو برای سرویس فرهنگی خبرگزاری بود و من، از بچهها اجازه گرفته بودم تا چند دقیقه اول گفتوگو، کنارشان باشم. میخواستم به همین بهانه، با مرد محبوب روزهای کودکیام دوباره رودررو و چشم در چشم شوم و پای حرفها و قصههایش بنشینم.
چند دقیقه از ساعت ۱۰ گذشته بود که رسید. خود خودش بود. همان آدم با همان ظاهر ساده همیشگی. با همان عینک فریم دار و صورت اصلاحکرده و موهای جوگندمی دور سر. پرت شدم به روزهای کودکی و اولین دیدار.
***
کلاس پنجم ابتدایی را تازه تمام کرده بودیم و مدرسه، برای تابستان، ردههای تابستانی گذاشته بود. با حق انتخاب از بین ۵ گزینه. اسم معلم یکی از این کلاسها، آنقدر هیجانانگیز بود که بیهیچ حرفی ساعت ۱۰ صبح روزهای فرد تابستان سال ۷۳ را با کلاس «نویسندگی» پر کردم. برای بچههایی که نامهای بزرگ روی کتابها و پشت قاب شیشهای تلویزیون را میبینند و به یاد میسپارند، دیدن رودررویشان شاید یک رؤیا باشد؛ اما من به رویایم رسیده بودم. ساعت ۱۰ صبح اولین روز فرد تابستان ۷۳، من پشت نیمکتی نشسته بودم که معلمش، «هوشنگ مرادی کرمانی» بود. خالق محبوبترین «مجید» آن روزها و قصههایش. روز اول و موقع معارفه، اولین سؤالی که از بچهها پرسید، این بود که «چند تا کتاب دارید و چند تایش را خواندهاید؟» و من از همان روز اول عاشق نویسندهای شدم که حالا برایم «آقا معلم» هم شده بود.
ریزبهریز کلاسها را یادم هست و اولین جرقههایی که برای نوشتن در ذهنمان روشن کرد. حرفهایش هم مثل کتابهایش بود. عین یک «مربای شیرین». قصههای «مجید» ش قصههای خودش بود و درسهایی برای نوشتن که در قالب «خاطره» تعریف میکرد، آنقدر بهیادماندنی که از هر درسی شنیدنیتر باشد. یادم نمیرود که از فرصت کلاس «تندخوانی» که آن روزها تازه باب شده بود و یکی از کلاسهای پنجگانه ما، استفاده میکردم و یازده جلد «قصههای مجید» را بهعنوان متنهای تمرین تندخوانی استفاده میکردم. یازده جلدش را دوهفتهای تمام کردم. تابستان آن سال، آنقدر هیجانانگیز و رؤیایی بود که بیست سال بعد، دوباره برای یادآوریاش، اینهمه عطش دیدار «مرادی کرمانی» نازنین را داشته باشم.
***
آمد، با هم دست دادیم و نشست رو به روی ما. برایش از سال ۷۳ گفتم و رؤیایی که برایم ساخته و شوقی که از دیدار دوباره آقا معلم داشتم. یادش اما نبود. هر نشانی که میدادم، بیشتر ناامید میشدم. از «مدرسه جهاد» و «آقای صدرالسادات» مدیرمان که واسطه حضورش در کلاسها شده بود تا «کلاس نویسندگی» و «همان اولین سؤال درباره تعداد کتابهای خواندهشده» و بقیه چیزهایی که دکمه خاطرات دورش را روشن کند؛ اما نهتنها هیچکدام یادش نبود که حتی دو سه باری هم لابهلای نشانی دادنها پرسید: «مطمئنی خودم بودم؟ مطمئنی اشتباه نمیکنی؟»
یخ کرده بودم. لبخند روی لبم ماسیده بود. همه تلاشهایم بینتیجه مانده بود؛ اما مطمئن بودم اشتباه نمیکردم. چون آتش عشق به نویسندگی را آنقدر آرام و دقیق و حرفهای برایم روشن کرده بود که هنوز بعد از بیست سال، شعلهاش روزبهروز گرمتر میشد. مطمئنم بودم خودش بود. خود خودش. همان «هوشنگ مرادی کرمانی» نازنین که ساعت ۱۰ های روزهای فرد تابستان ۷۳ را برایم ماندگار کرد.
مطمئنم هنوز هم وقتی قرار باشد دوباره ببینمش، قلبم تندتر میزند. از خوشحالی بال در میآورم و هی ساعت را میپایم که حتی یک دقیقه را هم از وعده ملاقاتش عقب نمانم.
«شما که غریبه نیستید» آقای مرادی کرمانی! راستش همان روز هم فکر کردم ماجرای این دیدار هم خودش یک قصه جدید است!
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