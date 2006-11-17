به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام پنجشنبه در نخستین نشست سراسری روسای کانون جوانان استانهای حزب اعتدال و توسعه که در دفتر این حزب برگزار شد، به اهمیت دو انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: انتخابات خبرگان به سیستم نظارت کلان در مسائل زیر بنایی کشور مربوط می شود که دارای جایگاه مهم حقوقی، دینی و سیاسی است.

وی اظهار داشت: مجلس خبرگان یعنی جایگاهی که رهبری نظام را بر می گزیند و مجموعا 86 مجتهد آگاه به زمان و دارای بینش سیاسی لازم در یک مجلس تحت عنوان خبرگان برای دو هدف بسیار مهم اجتماع می کنند.

روحانی افزود: با توجه به اینکه تهرانی ها به 16 نفر از مجلس خبرگان رای می دهند، چنین فرصتی دراختیار همه استانها نیست.

وی با تاکید براینکه هیچ قدرتی نمی تواند مانع از حق رای و مشارکت مردم شود، گفت: این حق طبیعی ماست که برای تعیین سرنوشت خود درانتخابات شرکت کنیم.

روحانی خاطر نشان کرد: در منشور حقوق شهروندی آمده است که شهروند می تواند یک شهروند منفعل و یا یک شهروند فعال باشد و شهروندی منفعل است که برای آینده خود فعالیت و برنامه ریزی نمی کند و شهروند فعال شهروندی است که به حقوق خود آگاه است لذا مردم می توانند حقوق شهروندی خود را ارتقاء دهند.

این عضو مجلس خبرگان با تاکید بر اینکه ما باید مدیریت، حکومت و حاکمیت را به افرادی بسپاریم که دارای برترین صلاحیتها باشند، اظهار داشت: بهترین، مطمئن ترین و موثرترین موضوع در عرصه سیاسی، انتخابات است و باید از این ابزار به خوبی استفاده کنیم .

"برای اینکه مردم مشارکت فعال سیاسی داشته باشند فقط توصیه کافی نیست و لذا پیش نیازهایی برای این کار وجود دارد و یکی از وظایف دولت این است که شرایط لازم را برای حضور فعال مردم به وجود آورد."

روحانی با بیان اینکه جامعه باید یک جامعه دموکراتیک باشد، گفت: درغیر اینصورت چگونه می توان از مردم انتظار حضوری فعال داشت، از این رو ممکن است انتخاباتی برگزار شود و گروهی حق دارند به آن اعتراض کنند لذا در یک جامعه دمکراتیک مردم به تناسب صلاحیتهایی که دارند حق دارند صاحب مقام شوند و به عنوان مثال،اگر صلاحیت دارم، حق دارم کاندیدا شوم و گروهی هم که با من هم رای و نظر هستند حق دارند از من حمایت کنند واگر تصاحب مقام دراختیار گروه یا فرد خاصی باشد نمی توان از مردم توقع حضوری فعال داشت.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی خاطر نشان کرد: حاکمیت، دولت و نظام باید به آراء مردم احترام بگذارد و بداند که مسئولیتی که بر عهده وی گذارده شده درحقیقت از طریق آراء مردم بوده است.

وی تصریح کرد: برخی حکومتها می خواهند از آراء مردم فقط برای کاهش هزینه ها استفاده کنند اما در برخی دیگر از حکومتها مردم واقعا با آراء خود سرنوشت خود را تعیین می کنند و درحقیقت مردم سیاستگذاران واقعی هستند.

روحانی با اذعان به اینکه مردم در انتخابات باید احساس کنند پاداش لازم را دریافت می کنند، گفت: انتخابات نباید هزینه سنگینی را برای آنان در بر داشته باشد لذا ما باید فضایی را درست کنیم تا هزینه ها بالا نرود.

عضو کنونی مجلس خبرگان تاکید کرد: هزینه مردم و کاندیدا ها را نباید بالا ببریم و باید فضایی را طراحی کنیم تا مردم حضوری فعال در انتخابات داشته باشند و هر قدر مردم احساس کنند رای شان اثر بخش تر است بیشتر شرکت خواهند کرد.

روحانی اظهار داشت: تضمین سلامت انتخابات یکی از موارد مهم دیگر است و هنگامیکه مردم این موضوع را درک کنند درواقع احساس امنیت وآرامش خواهند کرد لذا حاکمیت و نظام باید کاری کند تا مردم احساس سلامت انتخابات را به خوبی دریابند.

وی توصیه کرد: بهتر است شایعات انتخابات را از بین ببریم به عنوان نمونه باید صندوق رای شفاف و شیشه ای باشد تا درون آن مشخص باشد چراکه بدین طریق از برخی شایعات پرهیزمی شود و بهتر است کلیه احزاب وگروهها حداقل یک ناظر سر صندوقهای رای داشته باشند و شمردن رای ها را باید از حالت دستی خارج کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مساله مهم دیگر نهادینه شدن رقابت سیاسی در کشور است و یک اقلیت و اپوزیسیون باید درک کند که با تلاش خود، روزی می تواند اکثریت و دولت شود و این اساس رقابت سیاسی است.

روحانی با تاکید بر اینکه مشارکت سیاسی باید یک مشارکت مستمر و ادامه دار باشد، خاطرنشان کرد: مردم باید احساس کنند که مشارکت آنان مقطعی و آنی نیست.

وی ادامه داد: مردم باید احساس کنند که توان ارزیابی و نظارت از اقدامات مسئولان را دارند و به تعبیری می توان گفت، مشارکت مستمر همان قدرت ارزیابی و نظارت دائمی است.

عضو کنونی مجلس خبرگان گفت: مشارکت اولیه همان پای صندوق های رای رفتن است و مشارکت ثانویه، ادامه نظارت ، نقد، ارزیابی و تصحیح عملکرد مدیران و مسئولان است و رسالت اصلی این مهم بر عهده رسانه ها است.

روحانی تاکید کرد: رسانه ها باید با ایده آلیست ها و اهل نظرهای جامعه در تماس باشند و گاهی ارتباط رسانه ها با قدرت یکسویه و گاهی خنثی است در حالی که ارتباط رسانه با نظام سیاسی باید یک ارتباط دو سویه باشد.

مسئول سابق پرونده هسته ای کشورمان خاطرنشان کرد: نخبگان نقطه زایش رسانه ها هستند لذا ارتباط رسانه ها با نخبگان بسیار مهم است چرا که آنان مولد گفتمان سیاسی هستند و رسانه ها نیز مهندسی افکار عمومی را بر عهده دارند و گاهی اوقات نقش یک نورافکن را بازی می کنند و رسانه ها بستر نقد اجتماعی هستند و ذره بینی هستند که نقاط ضعف و قوت جامعه را به مردم می نمایانند.

وی با تاکید بر اینکه رسانه ها، احزاب و نخبگان باید نقاد باشند، گفت: گاهی مرز نقد و تخریب گم می شود لذا کلیه تخریب و نقدها باید آگاهانه ، منصفانه، سازنده و هدفمند باشد. در هنگام نقد باید نقاط قوت را هم تبیین کنیم تا نقدمان عادلانه باشد و دولتی که نقدپذیر باشد قوی تر است.

وی دربخش دیگری از این مراسم در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نظر شما در خصوص گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی هسته ای درباره پرونده هسته ای کشورمان چیست و چه ارزیابی از آن دارید، گفت: گزارش آژانس منصفانه نبود والبته می دانید ما همکاری مان را با آژانس قدری کاهش دادیم به گونه ای که قبلا در چارچوب ان پی تی با آژانس کار می کردیم ولی الان در چارچوب پادمان فعالیت ها را ادامه می دهیم و آن هم به خاطر مصوبه مجلس شورای اسلامی بود و شاید گله آژانس بیشتر از این جهت باشدولی در واقع گزارش آژانس درست نیست و ما پولوتونیوم تولید نکردیم بلکه فقط تحقیقی بر روی این مواد در گذشته انجام دادیم و آنچه که آژانس می گوید حرف جدیدی نیست چون همه فعالیت های ما زیر نظر آژانس بوده و نمی تواند به معنای قصور ایران باشد.

روحانی ادامه داد: آژانس در سپتامبر سال 2003 در شهریور سال 1382 اولین قطعنامه را علیه ما صادر کرد و در قطعنامه های بعدی آژانس مسائل اصفهان و اراک را هم مطرح کرد و گفت : یکی را تجدیدنظر و دیگری را تعلیق کنید و اولین روزی که سروصدای فعالیت های هسته ای ما در آمد در مرداد سال 81 بود که برخی از رسانه ها اعلام کردند که سه نقطه مشکوک در ایران برای فعالیت های هسته ای کشف شده است.

روحانی تصریح کرد: مجتمع آب سنگین اراک هیچ ارتباطی به آژانس ندارد، چون فقط در اراک آب سنگین تولید می کنیم و در آنجا رآکتور نداریم بلکه در حال ساخت رآکتور هستیم که معلوم نیست چند سال دیگر ساخته شود لذا اراک را بی دلیل در گزارشها بزرگ می کنند و تا مهرسال 82 مسئولیت پرونده هسته ای بر عهده سازمان انرژی اتمی بود.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نظر شما در خصوص روند رد صلاحیت کاندیداها در انتخابات آتی چیست اظهار داشت: شیوه بررسی صلاحیت خبرگان بر عهده خود خبرگان است و خود خبرگان تصویب کرد که فقهای شورای نگهبان باید صلاحیت اعضاء را مورد بررسی قرار دهند و این دوره هم مانند دوره های قبل است و اکثر افرادی که رد شده اند افراد عادی بودند و یک عده هم از لحاظ صلاحیت علمی رد شده اند و هنوز اعلامیه رسمی در خصوص تایید صلاحیت ها ندیده ایم و 12 روز دیگر لیست نهایی مشخص خواهدشد.

روحانی در خاتمه در پاسخ به این سئوال که رد صلاحیت ها در برخی شهرستانها گسترده بوده و لذا فکر نمی کنید این روند بر مشارکت مردم تاثیر خواهد گذاشت اظهار داشت: بهترین راه شفاف تر کردن موضوع است و بهتر است به مردم بگوییم که چرا شخصی رد و یا به امتحان دعوت نشده است و اگر مردم این گونه بیندیشند که عدم سلامت درکار بوده مشارکت آنان کاهش خواهد یافت.