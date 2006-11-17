مسابقه برنامه ‌سازی "ای‌ سی‌ ام" غرب آسیا در ایران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جهانی برنامه نویسی دانشجویی ای سی ام منطقه غرب آسیا با هدف ترغیب برنامه نویسی و برنامه سازی در ایران و حل مشکلات موجود در زمینه حل مسائل بزرگ با استفاده از رایانه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

این مسابقات توجه بیشتر دانشگاه های کشور به مقوله برنامه نویسی و برنامه سازی را فراهم می آورد، ضمن این که بهترین گروه های دانشجویی برنامه سازی نیز انتخاب می شوند.

در این مسابقه تیم های سه نفره باید در مدتی مشخص به حل مسائل بزرگ و پیچیده با استفاده از رایانه و کامپایلرهای مشخص بپردازند.

مسابقات برنامه سازی دانشجویی (ACM) بیست و سوم و بیست و چهارم آذر ماه توسط مرکز محاسبات دانشگاه صنعتی شریف در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.