قرار داد همکاری هسته ای آمریکا و هند امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دررای گیری سنای آمریکا این قرارداد با 85 رای مثبت در برابر 12 رای مخالف به تصویب رسید.

پیش ازاجرایی شدن این قرارداد، به چندین تصویب دیگر سنا نیز لازم است، اما اقدام سنا هند را برای خرید سوخت هسته ای ، راکتورها و فناوری مربوط هسته ای یک گام به جلو راند.

تصویب قرارداد هسته ای جنجال برانگیز میان واشنگتن و دهلی نو به جلسه سنای آمریکا بعد از انتخابات میاندوره ای آمریکا در ماه نوامبر موکول شده بود و همین مسئله نگرانیهایی را در پی داشت.

بوش دردوم مارس سال جاری درسفر خود به دهلی نو، توافقی غیر قانونی را با نخست وزیر هند امضا کرد و براساس این توافق که پایه های آن در 18 ژوئیه سال 2005 صورت گرفت؛ آمریکا متعهد شد تا فناوری هسته ای غیر نظامی را در اختیار هند قرار دهد.

براساس قوانین آمریکا، واشنگتن به کشورهایی که معاهده ان پی تی را امضا نکرده اند؛ نمی تواند کمک های هسته ای ارائه کند. هند ، پاکستان و رژیم صهیونیستی سه طرفی هستند که تا کنون معاهده ان پی تی را امضا نکرده اند.

