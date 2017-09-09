قدردانی از نقش بی بدیل ایران در حل بحران های هوانوردی در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، سومین جلسه بررسی وضعیت مدیریت ترافیک هوایی و ناوبری منطقه خاورمیانه با تمرکز بر بحران تحریم فضای کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در خصوص عبور پروازهای قطری و برنامه ریزی برای مدیریت شرایط موجود و آتی ترافیک هوایی با در نظر گرفتن ایمنی پروازهای عبوری و تحلیل اقدامات صورت گرفته توسط هر یک از کشورهای منطقه طی سه ماهه ی اخیر، با حضور نمایندگان کشورهای جمهوری اسلامی ایران، مصر، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، مدیر ناوبری هوایی دفتر مرکزی ایکائو در مونترال و مدیر عملیات دفتر منطقه ای یاتا در منطقه ی خاورمیانه در دفتر قاهره ی ایکائو برگزار شد.

هیئت ایرانی متشکل از «محمدسعید شرفی»، مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، «مسعود نیکبخت»، مدیرکل کنترل ترافیک هوایی، «میثم شاکر»، معاون دفتر نظارت بر عملیات سازمان و «بهزاد سهیل»، معاون مدیرکل کنترل ترافیک هوایی بود.

در این جلسه از نقش بی بدیل ایران در حل مشکلات ناوبری هوایی ناشی بحران های منطقه ای طی سالهای اخیر قدردانی ویژه به عمل آمد.