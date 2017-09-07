تشییع مادر شهید فهمیده آذربایجان بر دوش مردم تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، مردم تبریز امروز در آرامستان وادی رحمت این شهر پیکر مادری را تشییع کردند که ۳۴ سال چشم به راه بازگشت سرباز وطن نوجوانش بود، مادر شهید حسن جنگجو که تنها ساعاتی پس از تشییع و خاکسپاری فرزندش، ندای حق را لبیک گفت تا در آخرین سفر خود و رخت بستن از دنیای فانی، با فرزند شهیدش همسفر شود.

مادر شهید حسن جنگجو در حالی که از یک هفته گذشته به علت بیماری در یکی از بیمارستان های تبریز بستری و در حالت کما بود، درست در همان ساعت هایی که مردم تبریز و خانواده این شهید نوجوان دوران دفاع مقدس مشغول تشییع، تدفین و برگزاری مراسم گرامیداشت بودند، چشم از جهان بست.

گفتنی است مسئولان ملی و استانی چون وزیر کشور، استاندار و نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و نمایندگان مجلس در پی درگذشت مادر شهید جنگجو پیام تسلیت صادر کرده اند.