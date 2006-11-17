  1. بین الملل
  2. سایر
۲۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۵:۰۲

ارتش آمریکا خبر داد:

ربوده شدن چهار آمریکایی و یک اتریشی در جنوب عراق

یک مسئول بلندپایه آمریکایی امروز جمعه گفت که افراد مسلح 14 نفر از جمله چهار کارمند امنیتی آمریکا و یک اتریشی را در جنوب عراق ربودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسئول در گفتگو با خبرگزاری فرانسه افزود: این پنج نفر از اعضای یک کاروان متشکل از 43کامیون و شش خودروی امنیتی بودند که دیروز در نزدیک منطقه صفوان در منطقه مرزی عراق با کویت ربوده شدند.

وی افزود: این کاروان در نزدیک یک مرکز ایست و بازرسی که بعدا مشخص شد؛ ساختگی بوده است، توقف کرد و عناصر مسلح  این مرکز 14 نفر از جمله 9 راننده کامیون، چهار کارمند آمریکایی یک شرکت امنیتی و یک اتریشی را به همراه 19 کامیون کامیون و یک خودروی امنیتی این کاروان ربودند.

سفارت آمریکا در کویت وقوع این حادثه را تایید کرد و سخنگوی شرکت خدمات امنیتی "کریسنت" مستقر در کویت نیز امروز اعلام کرد که چهار کارمند امنیتی آمریکایی این شرکت و یک اتریشی از روز پنجشنبه مفقود شده اند.

