برگزاری دومین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی«شمیم خانواده» در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مظاهر مجیدی بعدازظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دومین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی «شمیم خانواده» از ۲۱ شهریور ماه سال جاری در دانشگاه آزاد اسلامی همدان به مدت چهار روز برگزار می‌شود.

وی افزود: نخستین دوره این مسابقات سال گذشته در استان اصفهان برگزار شد و امسال استان همدان میزبان دومین دوره مسابقات فرهنگی ورزشی «شمیم خانواده» است.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان عنوان کرد: این دوره از مسابقات در ۶ رشته ورزشی شنا، آمادگی جسمانی، تیراندازی، دارت، تکواندو و والیبال برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه ورزش یک ارزش است با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «به ورزش زن‌ها حقیقتا باید اهتمام ورزیده شود و در این باره هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد»، گفت: یک هزار و ۷۰۰ نفر از همسران و فرزندان پاسداران از سراسر کشور در این مسابقات شرکت دارند.

سردار مجیدی عنوان کرد: با توجه به اهمیت ورزش در ارتقا سطح سلامت روحی و جسمی خانواده و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اهتمام به ورزش بانوان، سازمان فرهنگی خانواده سپاه در این راستا گام برداشته و نسبت به برگزاری این مسابقات اقدام کرده است.

وی یادآور شد: هدف از برنامه‌های ورزشی سپاه ترویج و گسترش ورزش بین خانواده‌های پاسداران و ایجاد روحیه نشاط و سلامت، آمادگی جسمی، ایثار و تعاون است که از شاخصه‌های مهم ورزش به شمار می‌رود.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان عنوان کرد: سازمان فرهنگی خانواده سپاه پاسداران با مشارکت سازمان تربیت بدنی سپاه اقدام به برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی «شمیم خانواده» ویژه همسران و فرزندان کارکنان سپاه در راستای توانمندسازی و رشد و بالندگی فرهنگی آنها کرده است.

وی افزود: گسترش و فراگیر کردن برنامه‌های هدفمند و تأثیرگذار فرهنگی ورزشی خانواده پاسداران و غنی‌سازی اوقات فراغت آنان مبنی بر آموزه‌های دینی و تحقق منویات فرماندهی کل قوا در زمینه توجه به ورزش به ویژه ورزش‌های همگانی از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

سردار مجیدی عنوان کرد: ایجاد تحرک و پویایی و نشاط و شادابی در بین خانواده پاسداران و ایجاد انگیزه و ارتقا بخشیدن به توانمندی‌های خانواده پاسداران با استفاده از ظرفیت‌های درون سپاه و بسیج نیز از دیگر اهداف برگزاری مسابقات است.