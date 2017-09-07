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۱۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۴۶

صحت انتخابات شورای شهر مینوشهر تائید شد

صحت انتخابات شورای شهر مینوشهر تائید شد

خرمشهر -صحت انتخابات شورای شهر مینوشهر توسط هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا تائید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تایید صحت انتخابات شورای اسلامی شهر مینوشهر، آیینی تحلیف اعضای شورای پنجم مینوشهر بعد از ظهر پنجشنبه بدون حضور خبرنگارن در فرمانداری خرمشهر برگزار شد.

طی آیین تحلیف شورای شهر مینوشهر، امید اسکندی به عنوان رئیس، حاتم صلبوخی به عنوان نائب رئیس و مینا سیاحی به عنوان منشی پنجمین شورای اسلامی شهر مینوشهر انتخاب شد.

دراین آیین امید اسکندری با ۴ رای به عنوان رئیس، حاتم صلبوخی با چهار رای به عنوان نائب رئیس و مینا سیاحی نیز با چهار رای به عنوان منشی این شورا انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر شورای شهر مینوشهر یکی از حوزه های بود که صحت انتخابات آن در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا بررسی و مورد تایید این هیئت قرار گرفت.

کد مطلب 4081394

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