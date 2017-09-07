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۱۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۰۵

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان:

۶ آتش‌سوزی در جنگل های گلستان رخ داد

۶ آتش‌سوزی در جنگل های گلستان رخ داد

گرگان- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از وقوع ۶ آتش‌سوزی در جنگل‌های گلستان خبر داد و گفت: مساحت آتش‌سوزی‌ها کمتر از یک هکتار است.

ابوطالب قزلسفلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز (پنجشنبه) ۶ آتش‌سوزی در جنگل‌های درازنوی کردکوی، زیارت، میناگل و توسکستان گرگان و همچنین هزارجریب بندرگز رخ داد.

وی تصریح کرد: حدود نیم هکتار از جنگل‌های کردکوی در این آتش‌سوزی دچار حریق شد و سوخت اما درمجموع آتش‌سوزی‌ها کمتر از یک هکتار و حدود هفت‌دهم هکتار بود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: بیشتر این آتش‌سوزی‌ها از زمین‌های زراعی نزدیک به مناطق جنگلی آغاز شد و به‌محض رسیدن به جنگل توسط نیروی‌های منابع طبیعی، مردم بومی و محلی، آتش‌نشانان در کمترین زمان مهار و اطفا شد.

کد مطلب 4081404

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