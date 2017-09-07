ابوطالب قزلسفلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز (پنجشنبه) ۶ آتشسوزی در جنگلهای درازنوی کردکوی، زیارت، میناگل و توسکستان گرگان و همچنین هزارجریب بندرگز رخ داد.
وی تصریح کرد: حدود نیم هکتار از جنگلهای کردکوی در این آتشسوزی دچار حریق شد و سوخت اما درمجموع آتشسوزیها کمتر از یک هکتار و حدود هفتدهم هکتار بود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: بیشتر این آتشسوزیها از زمینهای زراعی نزدیک به مناطق جنگلی آغاز شد و بهمحض رسیدن به جنگل توسط نیرویهای منابع طبیعی، مردم بومی و محلی، آتشنشانان در کمترین زمان مهار و اطفا شد.
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