به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله محسنی گرگانی در خطبه های امروز نماز جمعه اراک ضمن دعوت نمازگزاران به تقوا و پرهیزگاری افزود: دشمن ناکام از جنگ علیه ایران مقابله فرهنگی را اختیار کرده است و هر روز بخشی از هویت ما را هدف قرارمی دهد و امروز بیش از هر چیز دین، مذهب و عقیده مردم را هدف خود قرار داده است.

وی افزود: خرافاتی مانند نایب امام زمان خواندن خود نشان از لایه های پنهان توطئه علیه عقیده دینی مردم است.

امام جمعه اراک با تاکید بر اینکه روحانیت امروز باید از طریق اصول روایی، اخلاقی واحادیث پیامبر و امامان بنیانهای دینی واسلامی را در جامعه تقویت کند اضافه کرد: روحانیت باید با زمان شناسی و مخاطب شناسی وارد عرصه پاسخ گویی به شبهاتی شود که در جامعه اسلامی ایجاد می شود.

آیت الله محسنی گرگانی با اشاره به شهادت حضرت امام صادق (ع) و تسلیت این روز تصریح کرد: آنچه از امام صادق به یادگار مانده پتانسیلی است که جامعه دینی می تواند با آن به شبهات پاسخ دهد.

وی دنیای امروز را دچارگروه های زر و زور خواند و گفت: دنیا امروز دچار خرافه و باندهای زر و زور و قدرت است و آمریکا با سیاستهای خود می خواهد جهان را ببلعد و همه را به نام خود مصادره کند.

امام جمعه اراک تصریح کرد: تنها کشوری که با پایداری و توکل به خداوند در مقابل آمریکا ایستاده است ایران اسلامی است که از مسیر خود نیزعقب نمی شنید.

وی تنها راه مقابله با توطئه های دشمن را حفظ وحدت خواند و گفت: در هر حال و در هر شرایطی نباید پراکنده شویم وباید وحدت خود را حفظ کنیم.

امام جمعه اراک همچنین با اشاره به سفر رهبر معظم انقلاب به استان سمنان گفت: سفرهای استانی رهبری و رئیس جمهور در راستای کاهش محرومیت ها درجامعه و رهاورد آن برکتی برای ساکنان هر منطقه است.

وی تصریح کرد: انتظار از نتایج سفرها نباید فوری باشد چرا که حل برخی مشکلات نیاز به زمان دارد.

آیت الله گرگانی وظیفه مسئولان در سفرهای استانی مقام معظم رهبری و رئیس جمهور را سنگین دانست و گفت: پس از هر مصوبه ای این وظیفه مسئولان استانی است که در راستای تحقق آن در استان تلاش کنند واعتبارات را در جای مناسب هزینه کنند.