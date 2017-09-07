«احمد نیک خواه» سرپرست شهرداری اندیشه شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای اسلامی شهر اندیشه، بعد از ظهر پنج شنبه طی حکمی، «احمد نیکخواه» را به عنوان سرپرست شهرداری این شهر انتخاب کرد.

پیش از این «رسول حیاتی» به عنوان سرپرست شهرداری اندیشه انتخاب شده بود، اما حسن کریمی، معاون هماهنگی امور عمرانی و دبیر هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان تهران، در نامه ای انتخاب ۱۴ سرپرست شهرداری در استان تهران، را واجد ضوابط ندانسته بود.

اندیشه یکی از این ۱۴ شهر ذکر شده در نامه دبیر هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان تهران بود.

بر اساس این گزارش، بهروز کاویانی در اولین جلسه کاری شورای شهر اندیشه به عنوان شهردار انتخاب شده است، که طی روزهای آینده و پس از تائید استعلام های مربوطه و تائید حکم شهرداری، وی طی مراسمی پس از تودیع و معارفه، به صورت رسمی سکان مدیریت شهری شهر اندیشه را در دست خواهد گرفت.