ورود کمک های بشردوستانه به مناطق مختلف سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، خالد عبد المجید، دبیر ائتلاف نیروهای مقاومت فلسطین گفت: این کمک های بشردوستانه هلال احمر سوریه توسط ۶ کامیون به اردوگاه یرموک در دمشق و مناطق تحت سیطره جبهه النصره رسید. این اقدام ممکن است پیش درآمدی بر اجرای توافق خروج عناصر این جبهه از اردگاه باشد.

همزمان هفت کامیون حامل کمک های بشردوستانه وارد ۲ منطقه الفوعه و کفریا که در حومه شمالی ادلب تحت محاصره گروه های تروریستی هستند شدند.

خبرنگار شبکه المیادین نیز از ورود تعداد زیادی از کامیون های حامل کمک های بشر دوستانه به دیرالزرو که به تازگی توسط نیروهای سوری از دست گروه تروریستی داعش آزاد شده خبر دادند.