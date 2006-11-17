درس شکست در ویتنام ، تداوم حضور آمریکا در عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"جرج بوش" که هم اکنون برای شرکت در اجلاس همکاریهای اقتصادی آسیا- اقیانس آرام ( اپک) در هانوی به سر می برد، گفت :"ما موفق خواهیم شد؛ مگر آنکه آنجا را ترک کنیم."

دیدار بوش از ویتنام که درست 10 روز پس از آن صورت می گیرد که خشم رای دهندگان آمریکایی از جنگ عراق موجبات پیروزی دموکراتها را در انتخابات میاندوره ای آمریکا ( 7 نوامبر برابر با 16 آبان ماه) فراهم آورد، مقایسه هایی را بین جنگ ویتنام و جنگ عراق مطرح کرده است.

بوش در پاسخ به این سوال که آیا شکست آمریکا در ویتنام، درسهایی را برای جنگ عراق در پی داشته، گفت:" ما خواهان موفقیت سریع در جهان هستیم و وظیفه ما در عراق مدتی طول می کشد."

وی ادعا کرد:" برای یک ایدئولوژی که امیدوار کننده است، این موفقیت مدتی طول می کشد و این ایدئولوژی آزادی و برای غلبه بر ایدئولوژی تنفر است."

دموکراتها خواهان عقب نشینی مرحله ای از عراق هستند و این در حالی است که کاخ سفید با قرار دادن هر گونه جدول زمانبندی برای بازگرداندن 150 هزار نظامی آمریکایی از عراق مخالفت کرده است.