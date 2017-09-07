به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری عصر پنجشنبه در نشست با مسئولان دانشگاه فنی و حرفهای کشور اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بالایی برای اشتغال است و باید زمینه تولید نیروی انسانی ماهر در استان فراهم شود.
وی نبود مهارت را به عنوان یکی از مهمترین دلایل وجود بیکاری عنوان کرد و ادامه داد: توسعه آموزشهای مهارتی نقشی مهم و اساسی در توسعه اشتغال خواهد داشت و باید در استان بوشهر نیز به این سمت حرکت شود.
امام جمعه بوشهر تصریح کرد: برای اینکه نیروی انسانی توانمندی را داشته باشیم باید زمینه توسعه مراکز علمی و آموزشی فراهم شده و آموزشهای مهارتی و فنی متناسب با نیازهای بازارهای کار ارائه شود.
وی اقتدار علمی را پیشزمینه تحقق اقتدار سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی دانست و بیان کرد: استان بوشهر در عرصه صنعتی و اقتصادی جایگاهی ویژه دارد و مراکز دانشگاهی نیز باید متناسب با این ظرفیت ایجاد شوند.
صفایی بوشهری خواستار ایجاد و راهاندازی مراکز آموزشی فنی و حرفهای بینالمللی در استان بوشهر شد و افزود: باید شرایط تحصیل در این مراکز برای کارآموزان از سراسر دنیا فراهم شود.
ایجاد رشتههای متناسب با ظرفیت اشتغال استان
رئیس دانشگاه فنیوحرفهای کشور نیز اظهار داشت: دانشگاه فنی و حرفهای تلاش ویژهای برای توسعه کارآفرینی و بهبود وضعیت اشتغال در سطح کشور دارد و در این راستا برنامههای خوبی در دست اجرا داریم.
ناصر شمس از افزایش هنرستانها و رشتههای کار و دانش به عنوان یک برنامه مهم یاد کرد و ادامه داد: باید زمینه برای مهارتاموزی افراد و ورود آنها به بازار کار فراهم شود.
وی از دانشگاه فنی و حرفهای به عنوان دانشگاهی کارآفرین یاد کرد و افزود: هم اکنون در سطح کشور، ۱۷۲ دانشکده و آموزشگاه فنیوحرفهای با حدود ۲۰۰ هزار دانشجو فعالیت میکنند.
رئیس دانشگاه فنیوحرفهای کشور خاطرنشان کرد: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بالایی در حوزه نفت و گاز است و تلاش میشود که رشتههای مرتبط با این صنایع در استان بوشهر توسعه یابد.
جذب اغلب فارغالتحصیلان به بازار کار
رئیس دانشکده فنی و حرفهای امام خامنهای بوشهر نیز اظهار داشت: در حال حاضر هزار و ۲۸۴ دانشجو در ۹ رشته کاردانی و ۲ رشته کارشناسی در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند.
اکبر منصورینسب با اشاره به نقش رشتههای فنی در توسعه اشتغال بیان کرد: یکی از مزایای تحصیل در دانشگاه فنی و حرفهای این است که بخش عمده دانشجویان جذب بازار کار میشوند.
وی تصریح کرد: رشتههای متناسب با نیازهای بازار کار استان بوشهر از اهمیت خاصی برخوردار است و دانشگاه فنی و حرفهای در این زمینه رشتههای متناسب با نیاز استان را ایجاد کرده است.
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