قدرداني از فعالان رفع گرسنگي در جهان

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل (فائو ) شب گذشته از "ماركلو كانلاس" (Marcelo Canellas) مستند ساز برزيلي و "ديويد برو" (David Brough) خبرنگار رويترز براي نقش قابل ملاحظه شان در جلب افكار عمومي به گرسنگي جهان قدرداني كرد.

طبق اطلاعات فائو فيلم مستندي كه ماركلو كانلاس ساخته است در معرض ديد 35 ميليون تن در جهان قرار گرفت كه اين نشان دهنده موضوعات مربوط به گرسنگي جهان و نيز افكار سياسي در اين زمينه است.

همچنين فائو گزارش داد كه ديويد برو كه از خبرنگاران رويترز مقيم رم است، مقالاتي درباره فهم موضوعات پيچيده مربوط به غذا و كشاورزي نوشته است.

سازمان غذا و كشاورزي سازمان ملل متحد هر سال جوايزي را به افرادي كه دراين زمينه فعاليت هاي چشمگير داشته باشند اعطا مي كند.

