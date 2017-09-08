کتاب عکس«گنجینه های پارسی» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته شیرازشناسی در سومین شب این رویداد فرهنگی و هنری که به میزبانی بوستان بعثت و مرکز شیرازشناسی برگزار شد، ۲ برنامه در جمع شهروندان شیرازی روی داد که ابتدا از ترانه «قطعه بهشت» به خوانندگی نوید نیک کار سپس از کتاب عکس «گنجینه های پارسی» با حضور دکتر جمال زیانی و داریوش نویدگویی و مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز رونمایی شد.

در این آیین نوید نیک کار، خواننده جوان شیرازی هنگام رونمایی قطعه یاشده گفت: ترانه نقش بهشت را علی فریدونی از هنرمندان و ترانه سراهای مطرح کشور سروده که علی طلاکار آهنگساز آن است. این درحالیست که تنظیم این ترانه را فرید اسماعیلی برعهده داشت.

پس از اجرای ترانه «نقش بهشت» توسط نوید نیک کار، کتاب «گنجینه های پارسی» با حضور جمع یادشده رونمایی شد.

محمدرضا آقایی عکاس با سابقه فرهنگی که گردآوری آن را برعهده داشته در حاشیه این آیین در گفت و گو با خبرنگار مهر عنوان کرد: این اثر که ۹سال وقت صرف آن شد با هدف گردآوری برخی اشیا متعلق به فارس در موزه های ایران و استان تهیه شده است.

مولف کتاب گنجینه های پارسی ادامه داد: در این مجموعه عکس آثاری از موزه ملی ایران، ملک، رضاعباسی، آبگینه که همگی در تهران قرار دارند به تصویر در آمده است.

آقایی همچنین از قرار گرفتن عکس اشیا موزه های فارس در این مجموعه خبر داد و افزود: اشیایی که در موزه تخت جمشید، آستان شاهچراغ(ع)، پارس و بیشاپور میراث فارس به شمار می روند در قالب عکس در این کتاب گنجانده شده است. این در حالیست که آثاری هم از موزه ها و مجموعه های شخصی در این کتاب دیده می شود.

وی همچنین اعلام کرد: «گنجینه های پارسی» کتاب مصور رنگی به دو زبان فارسی و انگلیسی است که توسط نشر سیوند با همکاری سازمان میراث فرهنگی، مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، انجمن موزه های ایران(ایکوم) و سرمایه گذاری شرکت عمران و توسعه استان منتشر شده است.

آقایی در این کتاب زیر عنوان «فارس در موزه های ایران» اقدام به جمع آوری عکس هایی از اشیا تاریخی کرده عنوان کرد: در این اثر چاپی تصاویر اشیایی از ۶هزارسال پیش از از میلاد تا دوره قاجار قرار دارد که حدود ۲۰۰ عکس از ۲۰۰ شی را در بر می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این برنامه از سوی مرکز شیرازشناسی به محمدرضا آقایی و نوید نیک کار تندیس و لوحی تقدیر سومین جشنواره شیرازشناسی اهدا شد.