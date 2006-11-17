به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت‌ الله لطفی در جمع مسئولان نظارت بر انتخابات استان تهران گفت: اینکه می‌ گویند شورای نگهبان اعضای سابق خود را نیز رد صلاحیت کرده است، نشانه واضحی از سلامت کار است که بدون در نظر گرفتن ملاحظات فقط ضوابط قانونی را اجرا کرده است.

وی افزود: هنگامی‌که شورای نگهبان حتی اعضای فعلی خود را که در مورد اجتهاد آنها تردید دارد برای آزمون‌های علمی کتبی و شفاهی دعوت می‌کند و فرقی با بقیه کاندیداها ندارد، تأکیدی بر اجرای دقیق عدالت و عملکرد بدون تبعیض شورای نگهبان است.

مدیر کل نظارت شورای نگهبان خاطر‌ نشان کرد: ممکن است کسی طبق قانون صلاحیت عضویت در شورای نگهبان را داشته باشد اما شرایط حضور در مجلس خبرگان را نداشته باشد.

لطفی تصریح کرد: یکی از وظایف مجلس خبرگان نظارت بر تداوم صفات رهبری است و اگر رهبر یکی از این صفات را از دست بدهد توسط خبرگان کنار گذاشته می‌شود، حال آیا نمی‌توان تداوم صفات و صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان را بررسی کرد؟!

وی افزود: وقتی خبرگان بر تداوم صفات رهبری نظارت می‌کنند، شورای ‌نگهبان نیز در بررسی صلاحیت‌ها "تداوم صفات خبرگان" را بررسی می‌ کند و اگر کسی هر یک از شرایط قانونی را از دست داده باشد صلاحیت آن اعلام نخواهد شد.

مدیر کل نظارت و امور استان‌های شورای نگهبان با اشاره به ضعف‌های قانونی در مرحله ثبت‌نام داوطلبان گفت: همین ضعف قانونی و ورود بی ضابطه افراد به مراحل اجرایی و نظارتی انتخابات، شرایط را برای سوء‌استفاده‌ها و هجمه‌های سیاسی فراهم کرده است.

مدیر کل نظارت شورای نگهبان در واکنش به برخی ادعاها در مورد ردصلاحیت گسترده داوطلبان انتخابات خبرگان گفت: شمار زیادی از دواطلبان ثبت‌نام کننده مشاغلی نظیر شیر فروش، بلیط فروش ترمینال، معاون آژانس املاک و... داشتند. آیا چنین افرادی را می‌توان در محک آزمون "اجتهاد" قرار داد که حتی تحصیلات ابتدایی نیز ندارند؟ آیا می‌توان قبول کرد خانم کمک پرستاری که برای انتخابات خبرگان ثبت‌نام کرده، تأیید صلاحیت شود و درباره مسوولیت خطیر انتخاب رهبر و ولی فقیه تصمیم‌گیری کند؟

لطفی، ادعاها در خصوص سخت بودن آزمون کتبی را رد کرد و اظهار داشت: آزمون کتبی در سه محور فقه، اصول و اجتهاد برگزار شد که از قبل نیز منابع آزمون به داوطلبان اعلام و از آنها خواسته شد منابع را در جلسه آزمون به‌همراه داشته باشند.

مدیر کل نظارت شورای نگهبان گفت: در آزمون کتبی زن و مرد و روحانی و غیر روحانی حضور داشتند و کسانی که حداقل نمره لازم را کسب کردند برای آزمون شفاهی دعوت شدند.

لطفی در پایان با بیان اینکه شورای نگهبان از نقدهای کارشناسی و منصفانه و اظهار‌نظرهای گوناگون استقبال می‌کند، افراد، احزاب، گروه‌ها، صاحب‌نظران و رسانه‌ها را به رعایت انصاف در داوری‌ها توصیه کرد.