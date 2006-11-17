به گزارش خبرنگار مهر در ساری، طبرسی نماینده ولی فقیه در استان مازندران و امام جمعه ساری در خطبه های نماز جمعه این هفته ساری، افزود: انتخابات ما شبیه نماز جمعه است و شرکت در انتخابات که بسیار سرنوشت ساز است نوعی عبادت محسوب می شود.

امام جمعه ساری گفت: در شرایط و اوضاع فعلی جهان وظیفه همه ماست تا با حضور پرشور در انتخاباتی توام با شور، شعف، شادمانی و افتخار به مانند گذشته بر عظمت، اقتدار و صلابت ایران اسلامی بیفزائیم و همواره مقتدرانه در پای صندوق های رای حضور حماسی داشته باشیم.

طبرسی با اشاره به اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: این انتخابات از آن حیث که سوار بر چتر همه نهادها و از جنس رهبری است بسیار مهم است لذا انتخابات مجلس خبرگان باید پرشور برگزار شود.

خطیب امروز نمازجمعه ساری همچنین با تاکید بر اینکه مردم باید در رای دادن دقت لازم را اعمال نمایند، خاطر نشان کرد: باید به افراد دلسوز، کاردان، کارکشته و متخصص در امور شهری و کشوری رای داد و از مردم نیز خواست از رای دادن به افراد غیر کارشناس و ناخلف نیز خودداری نمایند.

طبرسی گفت: باردیگر مردم کشور ما با حضور در این دو ماراتن سرنوشت ساز انتخابات، حماسه ای دیگر را خلق خواهند کرد و ایران اسلامی را بار دیگر برای جهانیان مقتدر و ایستا معرفی می نمایند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به شهادت امام جعفر صادق، پیشوای ششم شیعیان جهان اشاره کرد و ضمن تسلیت و گرامی داشت این روز به مردم مسلمان مازندران گفت: باید مراسم های ویژه این روز همانند شب های قدر و ماه محرم و صفر در کشور به نحو شایسته ای برگزار شود .

طبرسی از ائمه جمعه و امامان جمعه مساجد خواست در این روز ضمن بهره گیری از فیوضات این امام همام مردم را با سیره و زندگی ائمه خصوصا امام جعفر صادق(ع) آشنا نمایند.