ترس و خنده از سرنوشت پراختیار در «بازی بی پایان»

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «بازی بی‌پایان» نوشته‌ الیزا اورامی و کارگردانی اردلان شجاع کاوه از سه‌شنبه ۱۴ شهریور در تماشاخانه‌ مهر حوزه هنری اجرای خود را آغاز کرده است.

در خلاصه‌ داستان این نمایش آمده است: مردی در خلوت خود در توهم و گناه، غوطه می‌خورد. او مراقبت می‌خواهد و صبر. پرستاری طلب می‌کند. پرستار می‌آید با کوله باری از خاطره و رنج، می‌ترسد و می‌ترسیم و گاه می‌خندیم به سرنوشت پر از اختیارمان!

در این نمایش خسرو شهراز، الیزا اورامی و دیانوش آصف وزیری به ایفای نقش می‌پردازند.

همچنین پویان مقدم به عنوان طراح صحنه، فرناز جاودان فرد به عنوان طراح لباس، امیر مهرورزان طراح نور، پویان مقدم انتخاب تصاویر و فیلمبردار، کیانوش ایازی دستیار کارگردان، فاطمه حاتمی منشی صحنه، مسعود همتیان روابط عمومی و تبلیغات از دیگر عوامل این اثر نمایشی هستند.

این اثر نمایشی از ۱۴ تا پایان شهریور ساعت ۱۹ در تماشاخانه‌ مهر حوزه هنری میزبان تماشاگران است.