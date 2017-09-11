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۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۱۶

ترس و خنده از سرنوشت پراختیار در «بازی بی پایان»

ترس و خنده از سرنوشت پراختیار در «بازی بی پایان»

نمایش «بازی بی پایان» به کارگردانی اردلان شجاع کاوه که ماجرای زندگی مردی خلوت گزین و پرستارش است تا پایان شهریور ماه در تماشاخانه مهر حوزه هنری روی صحنه می رود.

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به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «بازی بی‌پایان» نوشته‌ الیزا اورامی و کارگردانی اردلان شجاع کاوه از سه‌شنبه ۱۴ شهریور در تماشاخانه‌ مهر حوزه هنری اجرای خود را آغاز کرده است.

در خلاصه‌ داستان این نمایش آمده است: مردی در خلوت خود در توهم و گناه، غوطه می‌خورد. او مراقبت می‌خواهد و صبر. پرستاری طلب می‌کند. پرستار می‌آید با کوله باری از خاطره و رنج، می‌ترسد و می‌ترسیم و گاه می‌خندیم به سرنوشت پر از اختیارمان!

در این نمایش خسرو شهراز، الیزا اورامی و دیانوش آصف وزیری به ایفای نقش می‌پردازند.

همچنین پویان مقدم به عنوان طراح صحنه، فرناز جاودان فرد به عنوان طراح لباس، امیر مهرورزان طراح نور، پویان مقدم انتخاب تصاویر و فیلمبردار، کیانوش ایازی دستیار کارگردان، فاطمه حاتمی منشی صحنه، مسعود همتیان روابط عمومی و تبلیغات از دیگر عوامل این اثر نمایشی هستند.

این اثر نمایشی از ۱۴ تا پایان شهریور ساعت ۱۹ در تماشاخانه‌ مهر حوزه هنری میزبان تماشاگران است.

کد مطلب 4081610
آروین موذن زاده

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