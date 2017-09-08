جشنواره استانی تئاتر در اردبیل آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هنری ارشاد اسلامی استان اردبیل صبح جمعه در مراسم افتتاحیه این جشنواره به برگزاری آن در روزهای ۱۷ تا ۲۰ شهریورماه اشاره کرد.
مهدی طوایی حمیدی با بیان اینکه این جشنواره با شش اجرا همراه خواهد بود، اضافه کرد: در روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه دو اجرا در ساعتهای ۱۸ و ۲۰ روی صحنه خواهد رفت.
وی با بیان اینکه اجرای جشنواره در سالنهای فدک و سالن پلاتوی استاد نجف لو روی صحنه خواهد رفت، ادامه داد: تمامی اجراها رایگان بوده و علاقه مندان میتوانند جهت تماشا در سالن فدک حضور یابند.
معاون هنری ارشاد اسلامی استان با تأکید به اینکه این جشنواره با هدف معرفی توانمندی گروههای هنری استان برگزار میشود، تصریح کرد: روز دوشنبه ۲۰ شهریورماه مراسم اختتامیه این جشنواره برگزار شده و از گروههای برتر تجلیل به عمل خواهد آمد.
طوایی حمیدی سابقه تئاتر در استان اردبیل را قابل توجه دانست و افزود: جشنوارههای استانی فرصتی برای پیوند مردم با تئاتر و معرفی این هنر است.
نظر شما