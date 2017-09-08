هواپیمای فضایی مرموز آمریکا به فضا رفت

به گزارش خبرگزار ی مهر به نقل از اسپیس، روز گذشته اسپیس ایکس به طور موفقیت آمیز هواپیمای فضایی مرموز متعلق به نیروی هوایی آمریکا را به مدار زمین برد. یک موشک بی سرنشین فالکون از مرکز فضایی کندی در فلوریدا همراه این هواپیما به فضا پرتاب شد.

این پنجمین پرواز هواپیماهای فضایی X-۳۷B به مدار زمین بود. اکنون بیش از ۵ سال است که دو نمونه از هواپیمای مذکور در مدار زمین قرار دارند اما مقامات از ماموریت آنها هیچ اطلاعاتی فاش نکرده اند.

آخرین ماموریت X-۳۷B ۲ سال طول کشید و در نهایت در ماه می امسال دوباره به زمین برگشت. اولین ماموریت آن نیز در سال ۲۰۱۰ انجام شد.