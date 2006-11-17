حجم بالای کتب درسی باعث کاهش مطالعه آزاد می شود

به گزارش خبرنگارمهردر مشهد ، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی شب گذشته در بازدید از نمایشگاه کتاب خراسان اظهار داشت : نمایشگاه کتاب زمینه ایجاد باشگاهی فرهنگی است و گامی برای توزیع مناسب عرصه کتاب در سطح کشور می باشد .

جواد آرین منش افزود : تنها برپایی نمایشگاه کتاب نیز نمی تواند مشکلات کتاب و کتابخوانی در کشور را حل کند چرا که مجموعه ای از علل و عوامل هستند که باعث می شوند آمار کتابخوانی در سطح پایین قرار بگیرد .

آرین منش تصریح کرد : مهمترین این عوامل نقش آموزش و پرورش است که همواره نادیده گرفته شده و حجم بالای کتب درسی نیز این فرصت را از دانش آموزان گرفته که بتوانند به مطالعه مورد نیاز و غیردرسی رو آورند .

وی یادآور شد : اگر بخواهیم تلاش در زمینه فرهنگ مطالعه داشته باشیم باید از آموزش و پرورش شروع کنیم و مطالعه و پژوهش را در تمام دروس بگنجانیم .

نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس برپایی نمایشگاه را گامی در جهت پرکردن خلع نحوه توزیع کتاب در کشور عنوان کرد و گفت : باید به گونه ای عمل کنیم تا نیاز به مطالعه در خانواده احساس شود چرا که این تحول باید از کودکی صورت گیرد تا عادت به مطالعه درافراد به وجود آید.

نماینده مردم مشهد گفت : ضعف اقتصادی حوضه نشر نیز در کشورها باعث تشدید به فراموشی سپردن کتاب می شود .

وی خاطرنشان کرد : برای رسیدن به وضعیت ایده آل مجموعه دولت و مردم باید هماهنگ عمل کرده وبا آسیب شناسی وضعیت موجود علل و عوامل نرخ پایین کتابخوانی را بررسی کرده تا برای تدوین برنامه های کلان کارساز شود .