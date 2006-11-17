اصولگرایان برای پیروزی در انتخابات شوراها لیست مشترک ارائه دهند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه امروز در دومین گردهمایی منطقه‌ای بانوان شمال کشور در ساری، گفت: اگر در این فضای رقابتی که اصولگرایان متحد شده اند، فهرست‌ها را یکی کنند، قطعا پیروز می شوند.

حبیبی افزود: تشکل‌های اصولگرا ارائه فهرست مشترک را پذیرفته اند و این نخستین برگ برنده اصولگرایان برای به دست آوردن کرسی شوراها در شهرهای کشور است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، اصولگرایان را یاران رئیس جمهور خواند و گفت: با یاران دکتر احمدی نژاد نیز در انتخابات شوراها به تفاهم کامل رسیده ایم .

حبیبی با اشاره به اهمیت انتخابات خبرگان گفت: مهم‌ترین مجلس در حکومت اسلامی، مجلس خبرگان رهبری است و باید این مجلس تقویت شود.

دبیرکل حزب موتلفه در پایان گفت: شرکت در انتخابات مجلس خبرگان، اعلام جنگ ایدئولوژیک دربرابرغربی‌ها است .