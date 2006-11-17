  1. سیاست
محمد نبی حبیبی :

اصولگرایان برای پیروزی در انتخابات شوراها لیست مشترک ارائه دهند

دبیرکل حزب موتلفه با بیان اینکه اصولگریان در انتخابات خبرگان به فهرست مشترک جامعتین رسیده اند، گفت: گروههای اصولگرا برای پیروزی در انتخابات شوراها نیز باید لیست مشترک ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه امروز در دومین گردهمایی منطقه‌ای بانوان شمال کشور در ساری، گفت: اگر در این فضای رقابتی که اصولگرایان متحد شده اند، فهرست‌ها را یکی کنند، قطعا پیروز می شوند.

حبیبی افزود: تشکل‌های اصولگرا ارائه فهرست مشترک را پذیرفته اند و این نخستین برگ برنده اصولگرایان برای به دست آوردن کرسی شوراها در شهرهای کشور است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، اصولگرایان را یاران رئیس جمهور خواند و گفت: با یاران دکتر احمدی نژاد نیز در انتخابات شوراها به تفاهم کامل رسیده ایم .

حبیبی با اشاره به اهمیت انتخابات خبرگان گفت: مهم‌ترین مجلس در حکومت اسلامی، مجلس خبرگان رهبری است و باید این مجلس تقویت شود.

دبیرکل حزب موتلفه در پایان گفت: شرکت در انتخابات مجلس خبرگان، اعلام جنگ ایدئولوژیک دربرابرغربی‌ها است .

