به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین روز یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به بخش ویُولن و ویولا اختصاص داشت و برگزیدگان مرحله اول در سه رده سنی مقابل هیات داوران این بخش متشکل از سیاوش ظهیرالدینی، مرجان قنبری‌مهر و ابراهیم لطفی روی صحنه تالار رودکی به اجرای رپرتوار انتخابی‌شان پرداختند.

سطح شرکت‌کنندگان متفاوت بود

ابراهیم لطفی درباره کیفیت اجراهای این دوره توضیح داد: سطح شرکت‌کنندگان متفاوت بود. امروز شاهد اجرای برگزیدگان مرحله نهایی بودیم واگر برخی نکته‌ها را در نظر نگیریم اجراها راضی‌کننده بودند.

این هنرمند درباره همنوازی نوازندگان ویوُلن با پیانو گفت: ما نمی توانیم انتظار زیادی از هنرمندان شرکت کننده برای هماهنگی با پیانیست ها داشته باشیم زیرا تنها دو جلسه تمرین با پیانیست داشتند کما اینکه گروه‌های موفق، گروه‌هایی هستند که ماه‌ها و حتی سال‌ها با هم کار می‌کنند بنابراین داوران با توجه به این موضوع، هماهنگی پیانیست و ویُلنیست را در نظر می‌گیرند.

وی گفت: همین که از بین آنها تعدادی قبول شده‌اند و توانسته‌اند روی صحنه اجرا داشته باشند باید خوشحال باشند. آنها نباید به مقام آوردن فکر کنند زیرا کسب مقام جنبه فرعی مسابقه است به همین جهت رسیدن به این سطح و ارایه کارشان و انگیزه و تجربه‌ای که از این رویداد کسب می‌کنند، می تواند مورد توجه قرار گیرد.

یک فرصت به اجرا کنندگان بدهید

مرجان قنبری‌مهر دیگر عضو هیات داوران هم درباره اجراهای نوازندگان ویولن جشنواره اظهار کرد: سطح شرکت‌کنندگان بسیار نزدیک به هم بود و این موضوع انتخاب را برای هیات داوران سخت می‌کرد. به هر حال سطح این جشنواره نسبت به سال‌های گذشته بالاتر رفته است زیرا جشنواره با معرفی قطعات مختلف و غیرمعمول خود می‌تواند به معلمان در شهرهای مختلف کمک‌کننده باشد.

وی درباره کیفیت اجرای رده‌های سنی مختلف بیان کرد: به نظرم گروه سنی «ب» بهتر ظاهر شد. البته باید گفت تمامی گروه‌ها به سطح لازم رسیده بودند و توانستند اجرای خوبی ارایه کنند.

قنبری‌مهر پیشنهاد داد: اگر فرصتی به برگزیدگان بدهند تا با ارکستر اجرا داشته باشند بسیار تجربه درخشانی را کسب خواهند کرد.

اجرای بخش ویولا رضایت بخش بود

سیاوش ظهیرالدینی عضو هیات داوران بخش ویولا هم عنوان کرد: امسال رپرتوار تغییر کرده و نسبت به سال گذشته سخت‌تر بود اما خوشبختانه شرکت‌کنندگان امسال علی‌رغم وقت کم به‌ خوبی خودشان را آماده کرده بودند. به هر ترتیب هیات داوران همگی به این نتیجه رسیدند که امسال پیشرفت خوبی در بخش ساز ویولا حاصل شده است. البته شرکت کنندگان گروه سنی «ب» بهتر ظاهر شدند زیرا تعداد شرکت‌کنندگان نیز در این رده سنی بیشتر هم بود. این در حالی است که ما شرکت‌کنندگان خوبی نیز در بخش «ج» داشتیم.

وی در پایان درباره آموزش موسیقی در شهرستان‌ها توضیح داد: بخش خصوصی در شهرستان‌ها فعالیت بیشتری دارد. شرکت‌کنندگانی که از شهرستان‌ها آمده بودند، بیشتر رده‌های اول را کسب کردند ضمن اینکه رشد بیشتر در بخش‌های خصوصی است، البته شرکت‌کنندگانی که در هنرستان آموزش دیده‌اند، جایگاه خود را دارند.