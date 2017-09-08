مسلمانان جهان برای دفاع از مظلومان میانمار کوتاهی نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در مصلی قدس برگزار شد، با تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم اظهار داشت: مسئله امامت و ولایت موضوعی عرشی و الهی است که دست بشر از آن کوتاه است و پیامبر اسلام(ص) نیز در این زمینه جز معرفی، سهمی نداشتند و امر ولایت امری الهی و آسمانی است.

وی گفت: در عید غدیر نه تنها به ولایت حضرت علی(ع) اشاره شده بلکه خلافت و رهبری جامعه تا انتها نیز مشخص شده است.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) ادامه داد: این امانت و مسئله رهبری جامعه در میان امت اسلامی پایدار خواهد بود که آخرین آنها مهدی آل محمد(عج) است که این امر به صراحت در قرآن کریم و بیانات پیامبر اکرم(ص) در خصوص ولایت اشاره شده است.

وی افزود: متأسفانه عده‌ای بر اساس اغراض سیاسی و جهالت راه دیگر را طی کرده و آن را به صحنه رقابت بین طوایف تبدیل کردند به‌گونه‌ای که هر کسی با هر وسیله‌ای بتواند خلیفه مسلمین شود.

معارف غدیر برای مردم بیان شود

آیت الله سعیدی با بیان اینکه باید معارف غدیر و اهداف آن را که در منابع اصیل از جمله خطبه پیامبر(ص) آمده است به خوبی بشناسیم، بفهمیم و برای دیگران بازگو کنیم، گفت: باید تلاش کنیم خطبه غدیر را با همان زیبایی‌اش برای مردم بیان کنیم.

وی اظهار داشت: پیامبر(ص) در خطبه غدیر در خصوص امر به معروف سخن گفتند و فرمودند: «برترین نقش امر به معروف این است که به گفته من در خصوص ولایت علی برسید و سخن مرا به دیگران برسانید و غایبان را نسبت به پذیرش فرمان من توصیه کنید و او را از مخالفت من نهی کنید».

امام جمعه قم ابراز داشت: تبلیغ برای ولایت حضرت علی(ع) در رأس امر به معروف و نهی از منکر است و معروف ولایت حضرت و منکر انکار ولایت ایشان است.

پرهیز از اهانت و بدگویی به مقدسات دیگران

وی ادامه داد: ما که خود را طرفدار ولایت علی(ع) می‌دانیم می‌بایست معارف اهل بیت(ع) را با ادب قرآنی و اهل بیتی به گوش دیگران برسانیم و از هرگونه اهانت و بدگویی به مقدسات دیگران بپرهیزیم.

آیت الله سعیدی تأکید کرد: سیره اهل بیت(ع) در بیان معارف بدگویی نبوده و لحن بد همواره نتیجه عکس خواهد داشت و در بیان معارف اهل بیت(ع) نباید به انسجام جامعه خدشه وارد شود.

اکثر بودایی‌ها تحت تأثیر اسرائیل و غربی‌ها هستند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با محکوم کردن اقدامات جنایت علیه مسلمانان میانمار، کفت: مسلمانان میانمار از بی‌دفاع‌ترین مسلمانان این روزها هستند و اکثر بودایی‌ها تحت تأثیر اسرائیلی‌ها و غربی‌ها بدترین ظلم‌ها را علیه مسلمین روا می‌دارند و هیچ کسی تابعیت برخی از این مسلمین را قبول نمی‌کند.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) اضافه کرد: کفار و صهیونیست‌ها بیشترین سود را از حمله به مسلمانان میانمار می‌برند چرا که سلاح‌های خود را به آنان می‌فروشند که بر مسلمین دنیا وظیفه است در این زمینه کوتاهی نکند و راهپیمایی علیه این اقدام پس از اقامه نماز جمعه قم برپا می‌شود.