اسم کتاب مناسب را از من بپرسید

دکتر حسن ذوالفقارى - نویسنده و پژوهشگر و از کارشناسان دفتر برنامه ریزى و تالیف کتابهاى درسى است که در طراحى ساعت کتابخوانى و معرفى کتابهاى مناسب در کتب درسى نقش دارد.
وی در خصوص کتابهایى که در صفحات پایانى کتابهاى جدید فارسى دوره ابتدایى معرفى شده ، گفت : این کتابها از مجموع آثارمختلفى که به دستمان رسیده و طى فراخوانى که از ناشران کشور داشته ایم ، انتخاب شده اند و از نظر محتوایى ، هماهنگى با گروه هاى سنى و تکنیکى قابل دفاع هستند .
دکتر ذوالفقاری یادآور شد : هدف نهایى رونق دادن به کتابخوانى درسطح مدارس است ، اما در محیط خانواده نیز باید مسئله مهم کتابخوانی و مطالعه مورد تاکید قرار بگیرد و دانش آموز نسبت به مطالعه حساس و پی گیر شود .
این کارشناس کتابهاى آموزشى معتقد است که ایجاد ساعت کتابخوانى در مدارس و ورود کتابهاى غیردرسى به فضاى مدرسه ها یکی از اموری است که می تواند مورد بحث و توجه قرار بگیرد .
احیای روحیه پژوهش و تحقیق در دانش آموز
مهدى الماسى، نویسنده و منتقد ادبى با تاکید بر اهمیت هفته کتاب ، گفت : روش کنکورمدار نظام آموزشى بچه ها را از مطالعه کتابهاى غیردرسى گریزان ساخته است، آن هم در بهترین سالهاى عمرشان ، یعنى دبیرستان.
وى که تجربه دبیرى در دبیرستان فرهنگ تهران را نیز با خود دارد، در ادامه یادآور شد : این روند ، راه پژوهش و تحقیق را در مقابل دانش آموز مى بندد.
الماسى معرفى کتابهاى مناسب پایه هاى مختلف ابتدایى در پایان کتابهاى فارسى را مثبت ارزیابى کرده و خواستار استمرار آن در سالهای آتی است .
سفر رویایی به درون کتابها
یک آموزگار دوره ابتدایى معتقد است که اگر معلم به مطالعه علاقه نشان بدهد، دانشآموزان هم به مطالعه گرایش جدى پیدا مى کنند .
وى که از روزهاى آغازین سال تحصیلى ، ساعتى را با عنوان ساعت کتابخوانى در کلاس خود ایجاد کرده ، تصریح کرد : بچه ها براى فرا رسیدن ساعت کتابخوانى ، لحظه شمارى مى کنند. گاهى مجبور هستم دو ساعت از هفته را به ساعت کتابخوانى اختصاص بدهم .
این بانوی آموزگار، راه گسترش گنجینه واژگان بچه ها و ایجاد انگیزه براى مطالعه در نسل امروز را درگیرکردن دانش آموزان با کتاب خواند و یادآور شد : دراین زمینه باید ابتکارهایی به خرج داد، مثلا من سعى کرده ام که با کمک خود بچه ها ، شخصیت هاى کتابهاى مختلف را به صورت زنده نمایش بدهم و بچه ها هم از این شیوه استقبال خوبی مى کنند ، مطالبى نیز یاد مى گیرند.
این معلم دوره ابتدایی اظهار داشت : تعامل بچه ها با کتاب به نفع همه و در درجه اول ، به نفع خودشان است . زیرا نسل دانش آموز قابلیت و ظرفیت بالایى در مطالعه دارد و غفلت از این امر، سبب ساز معضلاتى مىشود که در حال حاضر شاهد بخشى از آن هستیم .
فرهاد حسنزاده ، نویسنده نیز که چندی پیش با اجراى جشنواره کتابخانه هاى خانگى با همکارى انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، راهی تازه را آغاز کرد و غبار از چهره کتابهایى که در انزواى کتابخانه هاى شخصى مانده و هر از گاه تورق مى شوند ، زدود ، تجهیز و تقویت کتابخانه های مدارس را راهی موثر در ترویج فرهنگ مطالعه دربین دانش آموزان خواند .
فیروز زنوزى جلالى، نویسنده و پژوهشگرادبى معتقد است که هراتفاقى که منجر به تعامل مخاطبان با کتاب و فرهنگ مطالعه باشد، قابل ستایش است ، اما نباید چنین سیاست هایى دستخوش تغییر شود.
این نویسنده تصریح کرد : طبیعتا این کار، به روند توسعه کتابخوانى دربین نسل دانش آموز کمک مى کند .
وى افزود : در طول ماه ، ناشران مختلفى در زمینه انتشار کتاب فعالیت جدى مى کنند. این کتابها باید به دست مخاطبان برسد. اگر قبول داریم که دانش آموز به عنوان یک مخاطب جدى کتاب باید با مسائل مربوط به کتاب درگیر باشد ، چرا در این زمینه قدمى بر نداریم ؟ به نظر من قدم بزرگ را مدرسه ها مى توانند بردارند .
هشت محوردر کتابهاى جدید فارسى
دکتر محمدرضا سنگرى نیز از کارشناسان دفتر برنامه ریزى و تالیف کتابهاى درسى است. وى تاکنون آثار متعددى نیز با زمینههاى دینى، ادبى و پژوهشى روانه بازار کتاب ساخته و سالیان متمادى را در عرصه تعلیم و تربیت گذرانده است.
وى در توضیح چگونگى انتخاب و معرفى کتابهاى غیردرسى در کتابهاى جدید فارسى دوره ابتدایى گفت : کتابهایى که در کتاب (بخوانیم) فارسى هر پنج پایه هست، هشت محور اساسى را دنبال مى کنند که عبارتند از: نهادها ، مسائل بهداشتى ، فردى و اجتماعى، دین، هنر، طبیعت، اخلاق، دانش و دانشمندان و مسائل ملى و میهنى .
این کارشناس تصریح کرد : اتفاق جالبى که طى دو سال اجراى آزمایشى کتابهاى جدید فارسى در مدارس کشور افتاد ، بسیار شیرین و امیدبخش بود. دانش آموزان در پایان سال، خودشان داستانهایى نوشتند و حتى گاه به شیوه متداول نویسندگان حرفه اى، اسم خود را در پایان اثر درج کردند .
دکترسنگرى یادآور شد : در کتابهاى جدید، در کنار خواندن کتاب، هر هفته تمرینهایى در کتابها (بنویسیم) وجود دارد که دانش آموزان را به نوشتن خلاق دعوت مى کند، مثل خلاصه نویسى ، تکمیل کردن یک داستان ناتمام ، نوشتن یک ضرب المثل ، نامگذارى یک داستان و...
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