اسم کتاب مناسب را از من بپرسید

دکتر حسن ذوالفقارى - نویسنده و پژوهشگر و از کارشناسان دفتر برنامه ‏ریزى و تالیف کتابهاى درسى است که در طراحى ساعت کتابخوانى و معرفى کتابهاى مناسب در کتب درسى نقش دارد.





وی در خصوص کتابهایى که در صفحات پایانى کتابهاى جدید فارسى دوره ابتدایى معرفى شده ، گفت : این کتابها از مجموع آثارمختلفى که به دستمان رسیده و طى فراخوانى که از ناشران کشور داشته ‏ایم ، انتخاب شده ‏اند و از نظر محتوایى ، هماهنگى با گروه هاى سنى و تکنیکى قابل دفاع هستند .



دکتر ذوالفقاری یادآور شد : هدف نهایى رونق دادن به کتابخوانى درسطح مدارس است ، اما در محیط خانواده نیز باید مسئله مهم کتابخوانی و مطالعه مورد تاکید قرار بگیرد و دانش آموز نسبت به مطالعه حساس و پی گیر شود .



این کارشناس کتابهاى آموزشى معتقد است که ایجاد ساعت کتابخوانى در مدارس و ورود کتابهاى غیردرسى به فضاى مدرسه ‏ها یکی از اموری است که می تواند مورد بحث و توجه قرار بگیرد .



احیای روحیه پژوهش و تحقیق در دانش آموز

مهدى الماسى، نویسنده و منتقد ادبى با تاکید بر اهمیت هفته کتاب ، گفت : روش کنکورمدار نظام آموزشى بچه ‏ها را از مطالعه کتاب‏هاى غیردرسى گریزان ساخته است، آن هم در بهترین سالهاى عمرشان ، یعنى دبیرستان.

وى که تجربه دبیرى در دبیرستان فرهنگ تهران را نیز با خود دارد، در ادامه یادآور شد : این روند ، راه پژوهش و تحقیق را در مقابل دانش ‏آموز مى ‏بندد.

الماسى معرفى کتابهاى مناسب پایه‏ هاى مختلف ابتدایى در پایان کتابهاى فارسى را مثبت ارزیابى کرده و خواستار استمرار آن در سالهای آتی است .



سفر رویایی به درون کتابها

یک آموزگار دوره ابتدایى معتقد است که اگر معلم به مطالعه علاقه نشان بدهد، دانش‏آموزان هم به مطالعه گرایش جدى پیدا مى ‏کنند .

وى که از روزهاى آغازین سال تحصیلى ، ساعتى را با عنوان ساعت کتابخوانى در کلاس‏ خود ایجاد کرده ، تصریح کرد : بچه ‏ها براى فرا رسیدن ساعت کتابخوانى ، لحظه ‏شمارى مى ‏کنند. گاهى مجبور هستم دو ساعت از هفته را به ساعت کتابخوانى اختصاص بدهم .

این بانوی آموزگار، راه گسترش گنجینه واژگان بچه ‏ها و ایجاد انگیزه براى مطالعه در نسل امروز را درگیرکردن دانش‏ آموزان با کتاب خواند و یادآور شد : دراین زمینه باید ابتکارهایی به خرج داد، مثلا من سعى کرده‏ ام که با کمک خود بچه‏ ها ، شخصیت ‏هاى کتابهاى مختلف را به صورت زنده نمایش بدهم و بچه ‏ها هم از این شیوه استقبال خوبی مى ‏کنند ، مطالبى نیز یاد مى ‏گیرند.

این معلم دوره ابتدایی اظهار داشت : تعامل بچه ‏ها با کتاب به نفع همه و در درجه اول ، به نفع خودشان است . زیرا نسل دانش ‏آموز قابلیت و ظرفیت بالایى در مطالعه دارد و غفلت از این امر، سبب ‏ساز معضلاتى مى‏شود که در حال حاضر شاهد بخشى از آن هستیم .

فرهاد حسن‏زاده ، نویسنده نیز که چندی پیش با اجراى جشنواره کتابخانه ‏هاى خانگى با همکارى انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، راهی تازه را آغاز کرد و غبار از چهره کتابهایى که در انزواى کتابخانه ‏هاى شخصى مانده و هر از گاه تورق مى ‏شوند ، زدود ، تجهیز و تقویت کتابخانه های مدارس را راهی موثر در ترویج فرهنگ مطالعه دربین دانش آموزان خواند .







فیروز زنوزى جلالى، نویسنده و پژوهشگرادبى معتقد است که هراتفاقى که منجر به تعامل مخاطبان با کتاب و فرهنگ مطالعه باشد، قابل ستایش است ، اما نباید چنین سیاست ‏هایى دستخوش تغییر شود.

این نویسنده تصریح کرد : طبیعتا این کار، به روند توسعه کتابخوانى دربین نسل دانش ‏آموز کمک مى‏ کند .

وى ‏افزود : در طول ماه ، ناشران مختلفى در زمینه انتشار کتاب فعالیت جدى مى‏ کنند. این کتابها باید به دست مخاطبان برسد. اگر قبول داریم که دانش ‏آموز به عنوان یک مخاطب جدى کتاب باید با مسائل مربوط به کتاب درگیر باشد ، چرا در این زمینه قدمى بر نداریم ؟ به نظر من قدم بزرگ را مدرسه ‏ها مى ‏توانند بردارند .

هشت محوردر کتابهاى جدید فارسى



دکتر محمدرضا سنگرى نیز از کارشناسان دفتر برنامه ‏ریزى و تالیف کتابهاى درسى است. وى تاکنون آثار متعددى نیز با زمینه‏هاى دینى، ادبى و پژوهشى روانه بازار کتاب ساخته و سالیان متمادى را در عرصه تعلیم و تربیت گذرانده است.

وى در توضیح چگونگى انتخاب و معرفى کتابهاى غیردرسى در کتاب‏هاى جدید فارسى دوره ابتدایى گفت : کتابهایى که در کتاب (بخوانیم) فارسى هر پنج پایه هست، هشت محور اساسى را دنبال مى ‏کنند که عبارتند از: نهادها ، مسائل بهداشتى ، فردى و اجتماعى، دین، هنر، طبیعت، اخلاق، دانش و دانشمندان و مسائل ملى و میهنى .

این کارشناس تصریح کرد : اتفاق جالبى که طى دو سال اجراى آزمایشى کتابهاى جدید فارسى در مدارس کشور افتاد ، بسیار شیرین و امیدبخش بود. دانش ‏آموزان در پایان سال، خودشان داستانهایى نوشتند و حتى گاه به شیوه متداول نویسندگان حرفه ‏اى، اسم خود را در پایان اثر درج کردند .

دکترسنگرى یادآور شد : در کتابهاى جدید، در کنار خواندن کتاب، هر هفته تمرین‏هایى در کتابها (بنویسیم) وجود دارد که دانش ‏آموزان را به نوشتن خلاق دعوت مى ‏کند، مثل خلاصه ‏نویسى ، تکمیل کردن یک داستان ناتمام ، نوشتن یک ضرب ‏المثل ، نامگذارى یک داستان و...