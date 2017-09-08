نسل کشی در میانمار با چراغ سبز و حمایت امریکا رخ می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی نوری، در خطبه های نماز جمعه ملارد، طی سخنانی گفت: انسان با تقوا از ملک و فرشته بالاتر می شود، اگر دل را اصلاح و زبان را با تقوا کنیم به مقام های بالا خواهند رسید.

وی ضمن تبریک عید سعید غدیر و ولادت امام کاظم(ع) ، نسخع علاج بخش کشور را از دیدگاه مقام معظم رهبری، به کارگیری نیروی انسانی توانا دانست و گفت: مسئولان کشور، جوانان مومن و انقلابی را جدی بگیرند، اگر این جوانان مومن و انقلابی در دل کار قرار گرفته و مورد استفاده قرار گیرند، بسیاری از مشکلات و گرفتاری ها حل خواهد شد.

وی سپس ضمن گرامیداشت قیام ۱۷ شهریور گفت: این قیام کمر طاغوت را شکست، مردم به امر امام(ره) به خیابان ها ریختند و در برابر طاغوت ایستادند.

حسینی نوری جنایات علیه مسلمانان میانمار را مورد اشاره قرار داد و افزود: میانمار دومین کشور بزرگ آسیای جنوب شرقی و با ۵۵ میلیون نفر است، میانمار ۱۴۴ اقلیت دارد که ۹ دسته از این اقلیت محروم هستند، قوم راهینگیا بین ۶ الی ۸ میلیون نفر و مسلمان هستند، مسلمانان در میانمار اجازه داشتن بیش از ۲ فرزند، اجازه ساخت مدرسه و مسجد ندارند و از تمام امکانات اولیه محروم هستند، در این میان مدعیان حقوق بشر ساکت هستند و کسی فریاد نمی زند.

وی تاکید کرد: متاسفانه خود مسلمانان نیز در کشورهای اسلامی به جان هم افتادند، اگر متحد باشیم، هیچ کس به خود اجازه نمی دهد در حق مسلمانان جنایت کند.

امام جمعه ملارد اضافه کرد: مردم مظلوم میانمار را کشته و آتش می زنند تا جنازه های آن ها مشخص نشود، که چند نفر را کشتند، مسلمانان در اوج مظلومیت کشته می شوند و نسل کشی در اوج وحشی گری در میانمار و با چراغ سبز و حمایت امریکا رخ می دهد.