معضل مسكن معلولان با اعتبارات ناچيز حل نمي شود

ابوالقاسم نجفي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : در حال حاضر در حوزه توانبخشي سازمان بهزيستي بيش از 20 هزار معلول نيازمند پشت نوبت مسكن قرار دارند و اين در حالي است كه حوزه توانبخشي با سالي 600 ميليون تومان تنها مي تواند 200 واحد مسكوني 40 تا 50 متري بسازد و همين مساله موجب مي شود كه مشكل مسكن معلولين همواره به صورت يك معضل لاينحل باقي بماند و در اين راه به كمك مراكز غير دولتي و خيرين نياز است .

وي با بيان اينكه بهزيستي با جديت قانون جامع حمايت از معلولين را پيگيري مي كند ، اظهار داشت : در صورت تصويب اين قانون بسياري از مشكلات حمايتي و رفاهي معلولين در زمينه مسكن ، اشتغال و مستمري حل خواهد شد ، همچنين در اين قانون راهكارهايي براي ساخت مسكن و اشتغال معلولين در نظر گرفته شده است به اين ترتيب كه وزارت مسكن و شهرسازي متعهد شده سالانه درصدي از واحدهاي مسكوني احداثي خود را با شرايط خاص فيزيكي و تسهيلات براي بازپرداخت معلولين به آنها اختصاص دهد .

نجفي افزود : همچنين در اين قانون تلاش مي شود تا سهم 3 درصد اشتغال معلولين كه عليرغم مصوبه قانوني به دليل عدم ضمانت اجرايي اجرا نمي شود ، از ضمانت اجرايي پيدا كند.

وي با اشاره به تشكيل وزارت رفاه اجتماعي كه در مجلس مطرح است ، اظهار داشت : تصويب وزارت رفاه اجتماعي بسياري از مشكلات نيازمندان از جمله معلولين را حل خواهد كرد ، زيرا براين اساس تلاش مي شود هلال احمر ، سازمان بهزيستي و كليه ارگانهاي حمايتي تحت پوشش يك وزارتخانه قرار بگيرند و سياستگذاري هاي واحدي در زمينه حمايتي از اقشار نيازمند انجام شود تا از اين طريق اختصاص يارانه ها هدفمند شده و اعتبارات در محل مناسب صرف شود .

مدير كل دفتر امور رفاهي و توانبخشي بهزيستي به خدمات توانبخشي معلولين تحت پوشش اشاره كرد و اظهار داشت : بايد بپذيريم كه تنها 20 تا 30 درصد معلولين مي توانند به صورت كامل از خدمات رفاهي و توان بخشي بهزيستي استفاده كنند و دليل اصلي آن را بايد در كمبود اعتبار جستجو كرد ، زيرا با رقم هاي 10 تا 15 هزار تومان در ماه كه تحت عنوان مستمري به معلولان پرداخت مي شود ، فقط نيازهاي اوليه آنها برآورده مي شود و براي ايجاد زندگي بهتر براي معلولين افزايش مستمري و قرار دادن خدمات رفاهي بيشتر نياز است .