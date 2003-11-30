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۹ آذر ۱۳۸۲، ۱۲:۳۲

مدير كل دفتر امور خدمات رفاهي و توانبخشي سازمان بهزيستي در گفتگو با "مهر " :

معضل مسكن معلولان با اعتبارات ناچيز حل نمي شود

معضل مسكن معلولان با اعتبارات ناچيز حل نمي شود

مدير كل دفتر امور خدمات رفاهي و توانبخشي سازمان بهزيستي گفت : سال گذشته 600 ميليون تومان اعتبار به بخش مسكن معلولين اختصاص يافت كه با اين رقم ناچيز تنها مي توان سالي 200 واحد مسكوني براي معلولين نيازمند در كل كشور ساخت .

 ابوالقاسم نجفي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت :  در حال حاضر در حوزه توانبخشي سازمان بهزيستي بيش از 20 هزار معلول نيازمند پشت نوبت مسكن قرار دارند و اين در حالي است كه حوزه توانبخشي با سالي 600 ميليون تومان تنها مي تواند 200 واحد مسكوني 40 تا 50 متري بسازد و همين مساله موجب مي شود كه مشكل مسكن معلولين همواره به صورت يك معضل لاينحل باقي بماند و در اين راه به كمك مراكز غير دولتي و خيرين نياز است .

وي با بيان اينكه بهزيستي با جديت قانون جامع حمايت از معلولين را پيگيري مي كند ، اظهار داشت :  در صورت تصويب اين قانون بسياري از مشكلات حمايتي و رفاهي معلولين در زمينه مسكن ، اشتغال و مستمري حل خواهد شد  ، همچنين در اين قانون   راهكارهايي براي ساخت مسكن و اشتغال معلولين در نظر گرفته شده است به اين ترتيب كه  وزارت مسكن و شهرسازي متعهد شده  سالانه  درصدي از واحدهاي مسكوني  احداثي خود را با شرايط خاص فيزيكي و تسهيلات براي بازپرداخت معلولين  به آنها اختصاص دهد .

نجفي افزود :  همچنين در اين قانون تلاش مي شود تا  سهم 3 درصد اشتغال معلولين كه عليرغم مصوبه قانوني به دليل عدم ضمانت اجرايي اجرا نمي شود ، از ضمانت اجرايي پيدا كند.

وي با  اشاره به تشكيل وزارت  رفاه اجتماعي  كه در مجلس مطرح است ، اظهار داشت :   تصويب  وزارت رفاه اجتماعي بسياري از مشكلات نيازمندان از جمله معلولين را حل خواهد كرد  ،  زيرا براين اساس تلاش مي شود  هلال احمر ، سازمان بهزيستي و كليه ارگانهاي حمايتي تحت پوشش يك وزارتخانه قرار بگيرند و  سياستگذاري هاي واحدي در زمينه حمايتي از اقشار نيازمند انجام شود تا از اين طريق اختصاص يارانه ها هدفمند شده  و اعتبارات در محل مناسب صرف شود .

 مدير كل دفتر امور رفاهي و توانبخشي بهزيستي به خدمات توانبخشي معلولين تحت پوشش اشاره كرد و اظهار داشت :  بايد بپذيريم  كه تنها 20 تا 30 درصد معلولين مي توانند به صورت كامل از خدمات رفاهي و توان بخشي بهزيستي استفاده كنند و دليل اصلي آن را بايد در كمبود اعتبار جستجو كرد  ،  زيرا با رقم هاي 10 تا 15 هزار تومان در ماه كه  تحت عنوان مستمري  به معلولان  پرداخت مي شود ، فقط  نيازهاي اوليه آنها  برآورده  مي شود   و براي ايجاد زندگي بهتر براي معلولين  افزايش مستمري  و قرار دادن خدمات رفاهي بيشتر نياز است .

 

 

 

 

کد مطلب 40818

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