برگزاری کلاسهای آموزش مهارت زندگی برای زوجهای ازدواج دانشجویی

دکتر محمد حسین توانایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : تکنیکها و مهارتهای ارتباط موثر، صمیمیت همسران، معیارهای انتخاب همسر و ازدواج موثر از جمله آموزشهایی است در کلاسهای آموزش مهارت زندگی توسط اساتید مجرب آموزش داده می شود.

وی گفت : جشن ازدواج دانشجویی یکی از مهمترین برنامه ریزیهای فرهنگی حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد است ، به همین خاطر درهنگام برگزاری جشن تمام دانشگاه برای هر چه بهتر برگزار شدن جشن ازدواج دانشجویی تلاش می کنند.

رئیس اداره ستادهای معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد تاکید کرد : با توجه به نظرسنجیها و مطالعات اولیه ای که بر روی ازدواجهای دانشجویی انجام شده، به دلیل آنکه دانشجویان با آگاهی علمی بیشتری برای ازدواج تصمیم گیری می کنند در نتیجه ازدواجهای آنها نیز پایدارتر است.

توانایی تاکید کرد : دانشجویان دانشگاه آزاد تا پایان آبان ماه فرصت دارند با با حضور در دفاتر فرهنگ دانشگاه نسبت به ثبت نام برای ازدواج دانشجویی سال جدید تحصیلی اقدام کنند.

وی افزود : مانند سالهای گذشته نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هدایایی را برای دانشجویان این دانشگاه در نظر گرفته اند.