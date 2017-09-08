به گزارش خبرنگار مهر، مهدی باقری جمعه‌شب در دیدار با نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طرح جامع یکی از مهمترین اهداف شورای پنجم است.

وی افزود: آبفا یکی از خواسته‌های دیرینه اهالی شریف خارگ است که تاکنون پنج استاندار دستور راه‌اندازی آبفا خارگ را داده‌اند ولی تاکنون این خواسته دیرینه محقق نشده است.

رئیس شورای شهر خارگ تصریح کرد: شناور اروس مهیار سرمایه اهالی خارگ است و نباید این سرمایه از بین برود و باید حتما ساماندهی شود و به‌زودی سازمان حمل و نقل دریایی خارگ راه‌اندازی می‌شود.

لزوم بهبود اشتغال جوانان

نایب رئیس شورای اسلامی شهر خارگ گفت: اسناد مالکیت یکی از خواسته‌های بحق اهالی خارگ است که تاکنون محقق نشده است و باید به این خواسته مردم توجه شود.

علی پور افزود: طرح جامع یکی از مواردی است که نیاز به حمایت شما دارد و باید در این زمینه ورود داشته باشید که آینده اهالی شریف خارگ به طرح بستگی دارید.

وی تصریح کرد: اشتغال اهالی جوانان خارگ یکی مواردی است که باید با وزیر نفت که شما ارتباطی خوبی با ایشان دارید ورود کنید و یک سهمیه خاص برای جوانان بومی جزیره خارگ دیده شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر خارگ گفت: سازمان تامین اجتماعی با درآمد بالایی که از جزیره خارگ دارد انتظار داریم خدماتی در شان اهالی این منطقه ارائه دهد.

ساماندهی وضعیت ایاب و ذهاب

مهدی بخشی عضو شورای شهر خارگ در ادامه این جلسه اظهار کرد: ساماندهی وضعیت ایاب و ذهاب یکی مواردیست که اهالی به‌صورت مستمر از نمایندگان شورای شهر خارگ پیگیری می کنند

وی افزود: خواستار بازگشت سهمیه پرواز شرکت های نفتی بصورت رایگان به اهالی شریف جزیره خارگ هستیم که این خدمات بصورت مستمر به مردم ارائه شود.

بخشی تصریح کرد: نحوه انتقال پیکر امام جمعه اهل سنت جزیره خارگ مورد انتقاد اهالی خارگ بوده و امیدواریم از این مشکلات را دیگر در خارگ شاهد نباشیم.

مشکلات جزیره رفع شود

بهروز خواجه عضو شورای شهر خارگ گفت: خوشحال هستیم که استان بوشهر صاحب نماینده مقتدر و با درایت شده است که مسائل و مشکلات مردم را به‌صورت علنی در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌کند.

وی افزود : امیدواریم هستیم مشکلات اشتغال و ایاب ذهاب اهالی جزیره خارگ با برنامه ریزی حل خواهد شد.

خارگ نیازمند اسکله پشتیبان است

یوسف وطن دوست عضو شورای شهر خارگ نیز بیان کرد: حاج عبدالطیف شکر ستون اتحاد اهل سنت و تشیع در جزیره خارگ بودند.

وی افزود: اسکله پشتیبان یکی از نیازهای اساسی و اصلی مردم جزیره خارگ است، امیدوار هستیم با درایت شما این مشکل که واقعا پاشنه اشیل بحث ایاب ذهاب خارگ است و باید به صورت برنامه ریزی شده رفع شود.

وطن دوست تصریح کرد: مشکل برق جزیره خارگ تولید نیست باید شبکه توزیع بهسازی و نوسازی شود، یکی از موارد مهم این اداره کمبود نیروی انسانی حوزه توزیع برق است.

عضو شورای شهر خارگ اظهار داشت: نیروهای قرارداد مستقیم دارای مشکل فراوانی هستند، یک طرح در مجلس شورای اسلامی در راستای بهبود وضعیت این کارکنان وصول شده است، امیدوار هستیم با حمایت شما این طرح به تصویب برسد، شما صدای مردم خارگ هستید و خوشحال هستیم اولین نماینده‌ای بودید که در مجلس اسم جزیره خارگ را به زبان آورده‌اید و این نشان از عزم راسخ شما برای حل مشکلات جزیره دارد.