افشاگری معاون بیمه سلامت از پشت پرده تعیین تعرفه ها

به گزارش خبرنگار مهر، اعتراضات گسترده متخصصین و دستیاران بیهوشی به کاهش تعرفه بیهوشی، با واکنش هایی در این روزها همراه بوده است که برخی اظهارنظرها از سوی مقامات وزارت بهداشت، موجب شده که برخی مسئولان بیمه ای روزه سکوت را شکسته و به جریانات تصمیم گیری در تعیین تعرفه ها بپردازند.

در این بین، اظهارنظر آناهیتا کشاورزی معاون سازمان بیمه سلامت و عضو شورای راهبردی طرح تحول سلامت، در نوع خود جالب توجه است.

این متن کوتاه از معاون سازمان بیمه سلامت، که در فضای مجازی دست به دست شده است، خیلی از ابهامات در مورد روند تعیین تعرفه ها را آشکار می سازد.

کشاورزی در واکنش به روند تعیین تعرفه های پزشکی و کاهش تعرفه بیهوشی، عنوان داشته است «ما هیچ نقشی در تغییرات آن نداشتیم و حتی در جلسات کارشناسی در دبیرخانه هم ما را دعوت نکردند چون ما در جلسات کارشناسی علنا با کاهش ضریب بیهوشی به شدت مخالفت کردیم...».

این اظهارات از سوی معاون سازمان بیمه سلامت، می تواند روشنگر نکات مهمی در روند تعیین تعرفه ها، از جمله کاهش تعرفه بیهوشی باشد.

در همین حال، اولین نامه اعتراضی جامعه پزشکی به رئیس کل جدید سازمان نظام پزشکی کشور، حکایت از علنی شدن اختلافات برخی گروه های پزشکی با وزارت بهداشت دارد. زیرا، اغلب گروه های پزشکی بر این باورند که گروهی اندک از جامعه پزشکی در روند اجرای طرح تحول سلامت و تعیین تعرفه ها، به منفعت مالی رسیده اند. در حالی که همه گروه های پزشکی و کادر درمانی، با مشکلات زیادی در اجرای طرح تحول سلامت مواجه شده اند.

از همین رو، اولین نامه اعتراضی به دکتر ایرج فاضل رئیس کل جدید سازمان نظام پزشکی، در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، منتشر شد.

بر اساس آنچه در نامه دکتر حمیرا وفایی رئیس هیات مدیره نظام پزشکی شیراز، خطاب به رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور آمده است؛ موضوع کاهش تعرفه بیهوشی است.

در واقع، نوشتن این نامه در راستای همان اولتیماتوم رئیس جدید نظام پزشکی به وزارت بهداشت است که در مراسم معارفه خودش تاکید کرده بود کتاب تعرفه ها نباید دست بخورد، در غیر این صورت ارزشی نخواهد داشت.