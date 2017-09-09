آئین منبرگردانی در میناب پر از شور و نشاط به امیرالمومنین است

آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: برگزاری این گونه برنامه ها که جمعیت کلانی را در خود جای می دهد چهره واقعی شهرستان و استان را در برگزاری مراسم ها و آئین ها مشخص می کند و می تواند اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به استان هرمزگان و شهرستان میناب در خار ج از استان در اختیار مردم قرار دهد.

نعیم آبادی گفت: این گونه بر نامه می تواند ریشه همه اقلیمها در دین و مذهب و عشق و اراده مردم نسبت به حضرت علی (ع) را نشان دهد و هر کس که به هرطریقی می تواند این برنامه ها و حرکت زیبایی که در شهرستان میناب برگزار می شود انعکاس دهد.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان عنوان داشت: بنده به سهم خود این حرکت قابل تحسین مردم میناب را در خطبه های نمازجمعه هفته بعد بیان خواهم کردوحضور بنده در شهرستان میناب هم برای مشاهده این برنامه بود.

نعیم آبادی گفت: صداوسیما و خبرگزاریها از پوشش این برنامه ها چشم پوشی نکنند که در این برنامه جای خالی صدا وسیما برای پوشش برنامه و آینی که بیست و چهارمین سال اجرای آن است را احساس می کنم.

سازمان ملل یک سازمان آمریکایی واسرائیلی است

آیت الله نعیم آبادی در ادامه با اشاره به جنایات فجیع مسلمانان به دست یهودیان وابسته به آمریکا واسرائیل در کشور میانمار گفت:با توجه به سیاست کشور آمریکا در شرایط کنونی ایجاد اختلاف بین ملتها است وجدایی وتفرقه وهمچنین چپاول که از نیرنگهای این دوکشور غاصب محسوب می شود وضعیت پیش امده درکشور میانمار علیه مسلمانان شامل همین ویژگی قرار دارد.

نعیم آبادی بیان داشت: این کشور های غاصب در بین بسیاری از ملتها در جهان موفق به خرابکاری شده است اما در کشور ایران به دلیل هدایتهای مفام معظم رهبری ووجود وحدت یکپارچه نتوانسته است که کاری را از پیش ببرد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان عنوان داشت: کشور آمریکا واسرائیل در نطر دارند که در جهان اسلام بین شیعه وسنی ایجاد اختلاف وتفرقه کنندکه کم وبیش هم در بعضی از کشورها موفق بوده ان اما در کشور جمهوری اسلامی ایران با هر حرکتی از سوی آنها خاری به چشمشان فرورفته است.

نعیم آبادی گفت: در کشور میانمار بین دو جمعیت بودایی ومسلمان که قرنها در کنار هم زندگی میکندوحکومت آنها هم سقوط کرده است اختلافی به وجود آمده که بی تردید سرمنشاء آن از سوی کشور امریکا است.

نعیم آبادی عنوان داشت: نکته ای که در این جا قابل اهمیت است وباید به آن توجه جدی داشت این است که باید مواظب باشیم که با حرکتهای بچه گانه از سوی دشمنان مارا به جان یکدیگر نندازند وکسانی که در دنیا دست به ایجاد اختلافات میزنند با به خداوند متعال پناه ببرند.

وی با اشاره به تعبیری از مقام معظم رهبری که از کلمه «خناس» برای اختلاف افکنها بیان کرده است گفت: هرکس ایجاد اختلاف افکنی در بین ملتهای اسلامی کند خناس محسوب می شود وما هم این حرکت را بر علیه مسلمانان محکوم کرده واز سازمان ملل که یک سازمان آمریکایی است در خواست می شود که با اقدام مناسب این مسلمانها را نجات دهند.