بازماندگان سکته مغزی بیشتر در معرض خطر سرطان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، طبق نتایج مطالعه اخیر، بازماندگان سکته مغزی تقریبا دو برابر در معرض خطر ابتلا به سرطان هستند.

یافته ها نشان می دهد تقریباً ۴۵ درصد موارد تشخیص سرطان در مدت شش ماه اول بعد از سکته اتفاق می افتد.

دکتر ژاکوب روگادو، سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان دی لا پرنسسا اسپانیا، در این باره می گوید: «مطالعات بعد از مرگ نشان می دهد که سرطان پس از سکته مغزی تشخیص داده می شود، اما هنوز میزان این ارتباط مشخص نشده است.»

وی در ادامه می افزاید: «ما در مطالعه خود به بررسی وجود این ارتباط و فاکتورهای پیش بینی کننده این ریسک پرداختیم.»

محققان گزارش پزشکی ۹۱۴ بیمار بستری شده در بخش اورژانس به دلیل سکته را از ابتدای سال ۲۰۱۲ تا پایان ۲۰۱۴ بررسی کردند. ۳۱۸ نفر از این بیماران به مدت ۱۸ ماه بعد از تشخیص سکته تحت نظر بودند.

در طول مدت ۱۸ ماه، ۲۹ بیمار (۷.۶ درصد) بازماندگان سکته مبتلا به سرطان و عمدتاً سرطان های روده، ریه و پروستات تشخیص داده شدند. میانگین زمان بین وقوع سکته و تشخیص سرطان ۶ ماه بود.

به گفته محققان، بروز سرطان در بازماندگان سکته مغزی تقریبا دو برابر بیشتر از جمعیت عمومی است. معمولا هنگامی که سرطان تشخیص داده می شود، در مرحله پیشرفته است و تشخیص در شش ماه پس از سکته مغزی اتفاق می افتد. این نشان می دهد که سرطان در زمانی که سکته مغزی روی داده، وجود داشته اما علائمی نداشته است.