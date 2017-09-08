ماست منبع غنی مواد مغذی مورد نیاز بدن

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان تغذیه تاکید می کنند که ماست به عنوان یک ماده خوراکی مغذی برای افراد در همه سنین مناسب و مفید است.

به گفته کارشناسان، ماست به عنوان یک محصول لبنی منبع خوب پروتئین، کلسیم و پتاسیم است. تنها مصرف یک وعده ماست باعث افزایش قابل ملاحظه فسفر، پتاسیم، B۱۲، ریبوفلاوین، روی، ید و ویتامین B۵ می شود.

همچنین عنوان می شود ماست علاوه بر تامین مواد مغذی، محیط فعالی برای زندگی باکتری های سودمند است که از روند هضم حمایت کرده و سلامت روده ها را بهبود می بخشند.

محصولات تخمیر شده وسیله ای برای تقویت بوده و می توانند ابزاری کارآمد برای مقابله با کمبود مواد مغذی، یعنی ویتامین D، باشند. به نظر می رسد مصرف کنندگان ماست در تمام جمعیت های مختلف در مقایسه با غیر مصرف کنندگان، الگوهای رژیم غذایی سالم تر، مواد مغذی کافی تر و شیوه زندگی بهتری دارند.

به گفته محققان، تحقیقات مربوط به فواید ماست نشان می دهد که این ماده خوراکی دارای فوایدی نظیر مدیریت وزن، سلامت قلبی-عروقی و گوارش و پیشگیری از سرطان است.

در حال حاضر، تحقیقات گسترده ای برای بررسی مکانیزم های مرتبط با فواید ماست انجام شده است. به نظر می رسد میکروبیوم های روده عامل مهمی است که می تواند توسط پری بیوتیک های غذایی، و نیز پروبیوتیک های مانند ماست اصلاح شوند.