واقعه غدیر یک روز جهانی و برای همه بشر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی جمعه شب با حضور در جمع مردم شهرستان میناب و شرکت در آئین منبر گردانی ومولودخانی در بین مردم این شهرستان گفت: واقعه روز وعید غدیر بر هیچ انسانی پوشیده نیست و این روز مربوط به همه بشر است و قابل انکار هم نخواهد بود.

نعیم آبادی گفت: عید غدیر یعنی امامت و این رویداد هم مانند نبوت بسیار قابل اهمیت است و بر هر انسانی لازم است، هر راهی را که می رود رها کند و به راه اسلام گرایش و آن را در پیش گیرد.

نماینده ولی فقیه به تعبیر یکی از محققان که می گوید عید غدیر عید انسانیت است گفت: عید غدیر بر همه انسانها مورد اطاعت است وهیچ فرقی هم از کافر ومسلمان ویا شیعه وسنی بودن انسانها هم ندارد.

نعیم آبادی بیان داشت: اگر هم اهل سنت مدعی باشند که عید غدیر به آنها تعلقی ندارد باید به آنها گفت که با مراجعه به کتابهای بزرگان ومحققان خود وهمچنین احادیث بیان شده از آنها پی خواهی برد که اهمیت این واقعه برای همه انسانهای روی زمین بوده وفرقی بین شیعه وسنی وکفار وجود نخواهد داشت.

نعیم آبادی عنوان داشت: دشمنان ایران واسلام میگوند که عید غدیر وجود ندارد اما ما برای آنکه بتوانیم به آنها اثبات کنیم که این واقعه وجود دارد باید به آنها بیان کرد که با اشاره به کتب مفسران اهل سنت واحادیث موجود در این کتابها به موجودیت این واقعه پی ببرند.