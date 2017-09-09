کردستان و البرز بر سکوی نخست بخش بزرگسالان و جوانان ایستادند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کونگ فوتوای جوانان و بزرگسالان کشور به مدت دو روز در شهرستان بانه به کار خود پایان داد.

در مسابقات کونگ فوتوای جوانان و بزرگسالان کشور ۲۶۰ کونگ فوکار در قالب ۲۲ تیم از ۲۰ استان سراسر ایران در اوزان مختلف به مبارزه پرداختند.

در پایان این رقابت ها در بخش جوانان، تیم البرز با کسب چهار مدال طلا، یک نقره، یک برنز و ۳۶ امتیاز جایگاه نخست را کسب کرد، تیم کردستان (الف) با سه مدال طلا، ۲ نقره و با ۳۱ امتیاز عنوان دوم را به دست آورد و تیم کردستان (ب) با یک مدال طلا، چهار نقره، ۲ برنز و ۲۵ امتیاز مقام سوم را از آن خود کرد.

همچنین در بخش بزرگسالان، کردستان الف با چهار مدال طلا، ۲ نقره، چهار برنز و ۵۰ امتیاز سکوی اول را فتح کرد، ایلام با کسب یک مدال طلا، یک نقره، یک برنز و ۱۵ امتیاز دوم شد و همدان با یک مدال طلا، یک نقره، یک برنز و ۱۴ امتیاز بر پله سوم این رقابت ها ایستاد.

براساس این گزارش، به نفرات اوزان مختلف و تیم های برتر حکم و کاپ قهرمانی از سوی فدراسیون کونگ فو هنرهای رزمی کشور اهداء شد.

گفتنی است، این مسابقات با حضور ورزشکارانی از استان های سراسر کشور طی روزهای ۱۶ و ۱۷ شهریورماه در سالن شهید صفری بانه برگزار شد.