۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ۰:۳۷

گزارش خبری تصویری؛

واقعه عظیم غدیر خم در چغادک بازسازی شد

بوشهر - در آستانه عید غدیر خم و اعلام ولایت امام علی (ع) آیین بازسازی واقع غدیرخم، برای دومین سال متوالی در شهر چغادک اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بازسازی واقعه غدیر خم با حضور بیش از ۱۲۰ نفر صحنه گردان و بازیگر به همت پایگاه مقاومت بسیج تاسوعا در شهر چغادک برگزار شد.

شایان ذکر است که ایجاد پیوند ارزشی بین ولایت اهل بیت(س) و نسل های انقلاب اسلامی، کمک به درک بیشتر از معارف الهی و ارزش های معنوی و الهی و افزایش معرفت بسیجیان و حلقه های صالحین از واقعه غدیر خم از اهداف بازسازی این واقعه مهم تاریخی به شمار می رود که از سوی سپاه مالک اشتر شهرستان بوشهر تدوین و برگزار شد.

فرمانده سپاه مالک اشتر شهرستان بوشهر با اشاره به برگزاری مراسم بازسازی واقعه غدیر خم اظهار داشت: بازسازی واقعه غدیر برای سومین بار در شهرستان بوشهر و برای دومین سال متوالی در شهر چغادک اجرا شده است.

عبدالرضا دشتی گفت: در این نمایش، بازسازی حرکت کاروان پیامبر اعظم(ص) در کنار صحنه‌های از تاریخ منتهی به غدیر به تصویر کشیده شد که با عنایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام و با تلاش جمعی مردم و مسئولین شاهد یکی دیگر از اثربخش‌ترین و به یادماندنی‌ترین نمایش‌های میدانی در شهرستان بوشهر به همراه جلوه‌هایی از نور و صوت بودیم.

وی به اهداف بازسازی واقعه غدیر اشاره داشت و بیان کرد: هدف اصلی اجرای این مراسم اطلاع رسانی مناسب به مردم در زمینه محتوای خطبه غدیر خم است.

