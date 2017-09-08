واقعه عظیم غدیر خم در چغادک بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بازسازی واقعه غدیر خم با حضور بیش از ۱۲۰ نفر صحنه گردان و بازیگر به همت پایگاه مقاومت بسیج تاسوعا در شهر چغادک برگزار شد.
شایان ذکر است که ایجاد پیوند ارزشی بین ولایت اهل بیت(س) و نسل های انقلاب اسلامی، کمک به درک بیشتر از معارف الهی و ارزش های معنوی و الهی و افزایش معرفت بسیجیان و حلقه های صالحین از واقعه غدیر خم از اهداف بازسازی این واقعه مهم تاریخی به شمار می رود که از سوی سپاه مالک اشتر شهرستان بوشهر تدوین و برگزار شد.
فرمانده سپاه مالک اشتر شهرستان بوشهر با اشاره به برگزاری مراسم بازسازی واقعه غدیر خم اظهار داشت: بازسازی واقعه غدیر برای سومین بار در شهرستان بوشهر و برای دومین سال متوالی در شهر چغادک اجرا شده است.
عبدالرضا دشتی گفت: در این نمایش، بازسازی حرکت کاروان پیامبر اعظم(ص) در کنار صحنههای از تاریخ منتهی به غدیر به تصویر کشیده شد که با عنایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهمالسلام و با تلاش جمعی مردم و مسئولین شاهد یکی دیگر از اثربخشترین و به یادماندنیترین نمایشهای میدانی در شهرستان بوشهر به همراه جلوههایی از نور و صوت بودیم.
وی به اهداف بازسازی واقعه غدیر اشاره داشت و بیان کرد: هدف اصلی اجرای این مراسم اطلاع رسانی مناسب به مردم در زمینه محتوای خطبه غدیر خم است.
