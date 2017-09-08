۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱:۰۴

جشن بزرگ غدیر در آبدان برگزار شد

بوشهر - جشن بزرگ عید سعید غدیر خم با حضور اقشار مختلف مردم در مسجد جامع آبدان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالرضا حسینی مشاور نماینده ولی فقیه در استان بوشهر جمعه شب در این آئین ضمن تبریک دهه امامت و ولایت بیان داشت: حضرت علی(ع) دارای فضایل بسیار زیادی بودند که یکی از این فضایل در درود بر پیامبر بود.

وی ادامه داد: اگر تمام درختان قلم و دریاها مرکب شوند و تمام انسان ها نویسنده شوند، نمی‌توانند فضلیت‌های امیرالمونین حضرت علی(ع) را بنویسند.

حسینی به مسئله مهم ولایت اشاره کرد و بیان داشت: ولایت بالاتر از نماز و حج و جهاد است. غدیر از شب عاشورا و روز عاشورا بالاتر است.

وی با اشاره به فرا رسیدن ایام ماه محرم خاطرنشان کرد: در مجالس محرم ذکری از انقلاب گفته نمی‌شود. جوانان باید مطالبه‌گر باشند.

حسینی از همه ذاکرین خواست تا ایام محرم ذکری از انقلاب داشته باشند.

وی افزود: از حضرت علی(ع) بیاموزیم. اگر یک منبر از شجاعت و از فداکاری امام حسین(ع) سخن نگوید آن منبر ارزش ندارد.

