۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱:۰۷

آتش‌سوزی لوله نفت در دزفول بعد از ۳ساعت مهارشد

اهواز - آتش سوزی رخ داده در لوله انتقال نفت در دزفول بعد از سه ساعت مهار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۲۰:۳۳ جمعه با تماس شهروندی با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی دزفول، گزارش آتش‌سوزی در خطوط لوله انتقال نفت به علت شکستگی لوله اطلاع‌رسانی شد.

این حادثه آتش سوزی در خط لوله انتقال نفت خام در جاده شهیون دزفول و در اطراف پادگان قدس رخ داد.

تیم اطفای حریق سازمان آتش نشانی درفول بلافاصله از ایستگاه شماره ۴ به محل یاد شده اعزام و سریعا اقدام به اطفای حریق کردند.

 اکیپی از کارشناسان شرکت نفت در محل حضور یافتند و شیر اصلی نفت را بستند تا از ورود نفت جدید به محل آتش سوزی جلوگیری کنند.

این حادثه پس از سه ساعت تلاش نیروهای آتش نشانی مهار شد تلفات جانی در آن گزارش نشده است.

علت حادثه هنوز معلوم نیست و جزئیات آن در دست بررسی است.

