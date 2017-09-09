دیدار تهرانی ها با سادات/عشقی که هرساله پر رنگ تر می شود

خبرگزاری مهر ، گروه استان ها - وحید محمدی یکتا؛ عید غدیر، یادآور ولایت امیرالمومنین(ع) و معرفی حضرت علی(ع) ، به عنوان وصی و ولی امت، بعد از پیامبر(ص) است و شیعیان، هرساله این روز را به طرق مختلف گرامی داشته و جشن می گیرند.

استان تهران با جمعیتی بیش از ۱۳ میلیون نفر از مردم مومن و معتقد، مراسم گوناگونی در گرامیداشت، عید غدیر به عنوان عید الله الاکبر و کامل کننده دین دارد.

مراسمی که برخی از آن ها قدمت بالغ بر چند صد سال داشته و به بخشی از آداب و رسوم مردم این منطقه تبدیل شده است.

همزمان با عید بزرگ غدیر خم، جشن های فراوانی در سراسر استان تهران برگزار شده و امروز نیز مردم مومن، متعهد و انقلابی استان تهران، با برگزاری جشن های متعدد، نسبت به مقام امیرالمومنین(ع) ابراز ارادت می کنند.

دیدار با سادات در برخی از شهرستان های استان تهران، یک رسم قدیمی و دیرین است، که هرسال پر رنگ تر و با عشق و علاقه بیشتر ادامه می یابد.

مردم این منطقه طبق یک باور سنتی، اعتقاد دارند، که در این روز باید حداقل با ۷ نفر از سادات دیدار کنند، قرارهایی برای دیدار با سادات گذاشته می شود و از بزرگان شهر و نیز بستگان شروع به دیدار می کنند.

برپایی نماز عید غدیر در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

برپایی مراسمی برای بازسازی واقعه غدیر، برگزاری تعزیه های غدیر، خطبه خوانی غدیر و برگزاری مسابقات با موضوع غدیر، از جمله مواردی است، که در این ایام، به خصوص روز عید، توسط مردم دل داده اهل بیت عصمت و طهارت و نیز برخی دستگاه ها، ادارات و ارگان ها اجرا می شود.

برگزاری نماز عید غدیر در مصلای حرم حضرت عبدالعظیم (ع) ، هم زمان با روز عید غدیر و قبل از نماز ظهر و عصر، نمونه ای از برنامه های فرهنگی و مذهبی است، که هرسال برگزار می شود.

در سال جاری این نماز به امامت آیت الله کاظم صدّیقی، امام جمعه موقت تهران در مصلای حرم حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار شده و مراسم گرامیداشت این عید بزرگ اسلامی از ساعت ۱۱:۱۵ دقیقه با تلاوت قرآن توسط احمد رحیمی آغاز و با مدیحه سرایی داود شفیعی ادامه پیدا خواهد کرد.

رسم چندین ساله مردم ورامین

در ورامین، اما چند دهه است، که هم زمان با روز عید سعید غدیر خم، عاشقان ولایت و امامت با حضور در مصلی بزرگ صاحب الزمان(عج) ، با آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی و جمع کثیری از سادات دیدار می کنند.

در این مراسم با قدمت و ریشه دار، که از اواسط دهه ۵۰ در شهرستان مذهبی ورامین، برگزار می شود، بیش از ۲۰ مداح، به نوبت، به مدیحه سرایی و بیان فضایل حضرت امیر(ع) و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام می پردازند و در نهایت نماز ظهر و عصر، را به امامت با سابقه ترین امام جمعه کشور اقامه می کنند.

برپایی مراسم در دماوند، شهریار و پیشوا

در دماوند، چند شب است، که مراسم گرامیداشت عید غدیر با سخنرانی، سخنرانان مطرح و مداحان بنام استان تهران و کشور برگزار می شود، شب گذشته نیز این مراسم، با سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی در مسجد جامع دماوند برگزار شد و همیشگی بودن غدیر، محور مباحثی بود که توسط این عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری مطرح شد.

بازار ایستگاه های صلواتی در تمام مناطق استان تهران، داغ است و عاشقان اهل بیت و ولایت، با تعارف کردن شربت و شیرینی و بستنی به مردم، شادی و سرور خود را اعلام می کنند.

برپایی، سقاخانه امیرالمومنین علی(ع) در مصلی امام خمینی(ره) شهریار و نمایشگاه غدیر در این شهرستان، مشتمل بر غرفه کودک که با استقبال مردمی گسترده برگزار شد، از نمونه های فرهنگی ابراز ارادت و علاقه به اهل بیت عصمت و طهارت و ولایت امیرالمومنین(ع) است.

حرم امام زاده جعفر(ع) ، شهرستان پیشوا نیز یکی دیگر از اماکنی است، که میعادگاه مردم مومن و ولایی در روز عید غدیر است، مومنین دشت ورامین، از 4 شهرستان ورامین،پیشوا، قرچک و پاکدشت و حتی دیگر نقاط استان تهران و کشور با حضور در این آستان، به برگزاری جشن و زیارت می پردازند و به نوعی تجدید عهد و میثاق با ولایت دارند.